Finlandiya'da öğretmen olmak 2

Eğitim, Finlandiya kültürünün ve toplumunun her zaman ayrılmaz bir parçasıdır. Finlandiya bir gelenek olarak okuma ve yazma becerisini evliliklerde hem erkek hem de kadın için gerekli kılmıştı. Okur-yazar olmak bu nedenle Finlerde bireylerin yetişkinliğe geçişi olarak görülüyordu. [1]

Finlandiya eğitim sistemi katı okul denetimine ihtiyaç duymamakla birlikte okul performansı ve öğretmenlerin verimliliğiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için harici standartlaşmış öğrenci sınavları da kullanmamaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kendi okullarına uygun çalışma planı ve müfredat hazırlamak için meslekî özerkliğe sahiptir. [2]

Öğretmenlik, Finlerin temel sosyal değerleriyle uyumludur ve bu değerler Ulusal Gençlik Anketi (National Youth Survey) tarafından da bildirildiği üzere sosyal adaleti, başkalarına saygı duymayı ve mutluluğu içermektedir. Öğretmenlik aynı zamanda halkın saygısını, takdirini hak eden bağımsız ve asil bir meslek olarak görülmektedir.[3]

Finlandiya’da yapılan anketlerde hem erkekler hem de kadınlar evlenmek için en çok öğretmen eş istiyorlar, onu sırasıyla doktor, hemşire veterinerlik ve mimarlık takip ediyor. [4]

Finlandiya, eğitimi bir referans olarak kullanıyorsa en başarılı gençlerin ilgisini öğretmenliğe çekmek ve onları okulda tutmak için üç şart gerekmektedir.

Birincisi ve en önemlisi, öğretmenlerin çalıştıkları yerlerin ahlaki görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlamasıdır. Öğretmenler öğretmeleri gereken her şeyi uygulamak için ihtiyaç duydukları meslekî özerkliğe sahip olacaklarını bilirler. Plan yapmak, öğretmek, bilgilenmek, uygulamak ve değerlendirmek, aynı zamanda hem sınıf içindeki hem de sınıf dışındaki tüm hedefleri gerçekleştirmek için kendilerine yeterli zaman verileceğini bilirler. Finlandiya’da öğretmenler çalışma hayatlarında meslekî özerkliğe, saygınlığa, saygıya ve güvene sahip olacaklarını bilirler. Ve diğer birçok ülkedeki arkadaşlarına göre öğretime nispeten daha az zaman harcamaktadır. Öğretmen eğitimi, yetenekli lise mezunlarını cezbedecek kadar rekabete dayalı ve iddialıdır, çünkü bu eğitim onlara yüksek lisans imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla gençler için yeterince büyüleyici hale gelmektedir. Dahası öğretmen eğitimi programlarına kabul edilen yüksek nitelikteki öğrencilerden dolayı müfredat ve gereksinimler, Finlandiya’daki akademik üniversitelerde sunulan diğer lisans programlarına göre daha iddialı ve kıyas edilebilirdir. Yüksek lisans derecesi olan mezunlar daha fazla çalışmaya gerek olmaksızın doktora çalışmalarına başvurabilir. Aynı diplomayla bireyler hükümette, yerel yönetimde ve üniversitelerde çalışma yetkisine sahip olmakla birlikte, özel sektörde yüksek lisansa sahip diğer kişilerle rekabet etme olanağına da erişir. [5]

Yüksek lisans, Finlandiya’daki okullarda öğretmen olmak için temel vasıftır. Eşzamanlı olarak bilimsel içerik ve eğitimsel araştırmalar, öğretmen eğitimi müfredatını zenginleştirmeye başladı. Finlandiya’da tüm çok programlı okullarda öğretmen olarak çalışmak için temel gereksinim, araştırma temelli bir yüksek lisans eğitimine sahip olmaktır. [6]

Finlandiya’daki akademik öğretmen eğitimi, öğretmen adaylarının kişisel ve meslekî yeterliliklerinin dengeli gelişimine odaklanır. Öğretmenlerin eğitsel süreçleri, çağdaş eğitimsel bilgiler ve uygulamalarla uyumlu yürütülebilmesi için pedagojik düşünce becerilerini geliştirmeye özellikle dikkat etmektedir. [7]

Araştırma temelli öğretmen eğitimi sayesinde öğretmenler Finlandiya’da iyi birer araştırmacı olarak yetiştirilirler.

Öğretmenler liderdir. Finlandiya’da öğretmenlik üstün akademik nitelikler gerektiren zorlu bir meslek olarak görülmektedir. Finlandiya'da öğretmenlerin saygın bir ortamda çalışması sadece öğretmen eğitimi politikaları için değil, aynı zamanda çok sayıda genç Finlandiyalının öğretmenliği hayran duyulan bir kariyer olarak görmesin de önemli bir faktördür.

Yetenekli birçok gencin ilgisini öğretmen eğitiminde çekmenin önemli koşulundan biri, öğretmenlerin çalışmalarının bağımsız ve saygın bir mesleği temsil etmesidir. Dışarıdan dayatılan standartların, bitmek bilmeyen testlerin ve idari yüklerin teknik uygulamalarına odaklanmamalıdır. Aslında öğretmenlik o kadar da büyütülecek bir şey değildir. Öğretmenlik bundan daha zor bir meslektir. İşte bu Finlandiya’nın öğrettiği ikinci bir derstir. [8]

____

[1] Pusı Sahlberg, Finlandiya Eğitim Devrimi, sayfa 126

[2] age, sayfa 127

[3] age, sayfa 129

[4] age, Sayfa 130

[5] age, sayfa 134-136

[6] age, sayfa 139

[7] age, sayfa 142

[8] age, sayfa 175