  • BIST 1.150
  • Altın 504,591
  • Dolar 8,2063
  • Euro 9,6625
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Fransa'ya öfke dalga dalga yayılıyor...

Fransız yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler giderek artıyor. Birçok Müslüman ülke Fransa’ya karşı birleşti.
Fransa'ya öfke dalga dalga yayılıyor...

Fransa’da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Peygamber efendimizi hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler giderek artıyor. Fransa'ya en büyük tepki Türkiye'den gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot uygulanması çağrısına pek çok Müslüman ülke ve kuruluştan destek geldi.

BANGLADEŞ: Yaklaşık 40 bin protestocu, Fransız ürünlerini boykot çağrısıyla başkent Dakka'daki Fransız büyükelçiliğine yürüdü. Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron büyük bedel ödeyecek" şeklinde slogan attı.
PAKİSTAN: Halk, Fransız yetkililerin karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları sebebiyle Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı.
SENEGAL: Fransız ürünlerinin listesini açıklayacağını duyuran Emperyalizm Karşıtı ve Panafrikanist Devrim için Cephe hareketi "Bu ürünlere karşılık tercih edebilecek Senegalli şirketlerin isimlerini duyuracağız. Fransız ürünleri almayın" açıklamasında bulundu.
UMMAN: Müftü Ahmed bin Hamad el Khalili, Fransız ürünlerine karşı boykotu övdü.
CEZAYİR: Cumhurbaşkanlığına bağlı Yüksek İslam Konsey'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu "Kuduza yakalanmış bir kampanya" olarak nitelendirildi.
FİLİSTİN: İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Fransa'yı kınadı.
İRAN: Fransa maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
FAS: Fas Meclisi'nde iktidar ve muhalefetteki vekiller, Peygamber efendimize hakaretin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Koalisyon hükûmetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin meclisteki Milletvekili Grup Başkanı Mustafa el-İbrahimi "Peygamber efendimize hakaret ifade özgürlüğü kapsamına girmiyor" dedi.
MALEZYA: İslam Teşekkülü Danışma Kurulu Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid "Dine yönelik saldırıları ve hakaretleri hoş görmek, ifade özgürlüğü anlamına gelmez. İslam karşıtı karikatürleri desteklemek oldukça tehlikeli bir hamledir" diye konuştu.
SUUDİ ARABİSTAN: Suudi Arabistan, karikatürlere nihayet tepki gösterdi. İslamiyetin terör ile ilişkilendirilmesini reddettiklerini duyuran Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı "Barış peygamberi Hazreti Muhammed'e ya da herhangi bir diğer peygambere hakaret içerikli karikatürleri kınıyoruz" ifadesini kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANIMIZIN ÜNİFORMASI"

Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürdü. Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı. Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam’ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia eden Levy "Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty’nin anısına 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da terör örgütü PKK için keşif yapan 9 kişi yakalandı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:43
  • Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek28 Ekim 2020 Çarşamba 09:39
  • MKE Ankaragücü'nde Covid-19 alarmı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:36
  • Ankara'da apartmanın zemin katında doğalgaz patladı: 3 yaralı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:35
  • Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi28 Ekim 2020 Çarşamba 09:34
  • Fransa'ya öfke dalga dalga yayılıyor...28 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
  • Fuat Oktay'dan 2021 yılı bütçesi yorumu28 Ekim 2020 Çarşamba 09:20
  • Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:20
  • Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi: 24 gözaltı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:18
  • Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü28 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti