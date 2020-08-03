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Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan Sevr'den intikamını alıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamını aldığını yazdı.
Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan Sevr'den intikamını alıyor

Le Monde gazetesinin "Yüzyıl sonra Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan intikamı" başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Kuzey Afrika ve Akdeniz'de stratejik oyunu değiştirebilmek için unutulmaz bir anlaşmayı imzalayacakları görkemli ve tarih yüklü bir yere ihtiyaç duydukları belirtildi.

Haberde, bunun için Dolmabahçe Sarayı'nın mükemmel bir yer olduğu, burada Erdoğan ve Serrac'ın Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında anlaşmayla ilgili dört kez görüştüğü ifade edildi. 

Trablus hükümetinin, Libya'ya askeri ve lojistik yardım karşılığında "Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki emellerini karşılamaya yönelik" bir deniz sınırlaması ilkesini kabul ettiği savunulan haberde, Erdoğan'ın 16 Aralık 2019'da Serrac ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı ikinci görüşmenin ardından "Bu askeri ve enerji anlaşması sayesinde Sevr Antlaşması'nı bozduk" açıklamasını yaptığı anımsatılarak, Erdoğan'ın Sevr Antlaşması'ndan rövanş aldığını düşündüğü yorumu yapıldı.

Haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD'nin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek verdiği vurgulandı.

15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'nin Suriye ile sınırında terör örgütü PKK'ya karşı yoğun mücadele ettiği belirtilen haberde, "Erdoğan ve onun başarısız darbe girişiminden sonraki aşırı sağcı ortaklarının gözünde, mesele yeni Sevr Antlaşması tuzağından kaçınmaktır." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açıldığı tarihin tesadüf olmadığı, 24 Temmuz'un Lozan Antlaşması'nın 97'inci yıl dönümü olduğu kaydedildi.

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