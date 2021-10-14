  • BIST 1.418,730
  • Altın 526,81
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimlerinin merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetine zarar vermemesi gerektiğini bildirdi.
G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’nın yer aldığı G7 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimleri ve dijital ödemelere ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Dijital para ve ödemelerdeki inovasyonun önemli faydalar sağlama potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak bunların önemli kamu politikası ve düzenleyici sorunları da gündeme getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, merkez bankası dijital para biriminin nakdi tamamlayabileceği, likit, güvenli bir uzlaşma varlığı ve ödemeler sistemi için bir çapa görevi göreceği belirtilerek, henüz hiçbir G7 ülkesinin merkez bankası dijital para birimi çıkarmaya yönelik karar almadığı ve potansiyel politika sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin devam edeceği bildirildi.

Merkez bankası dijital para biriminin şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve sağlam ekonomik yönetişim taahhütlerine dayanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir merkez bankası dijital para birimi, merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetini desteklemeli ve buna zarar vermemelidir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, merkez bankası dijital para birimi ekosisteminin güvenli ve siber saldırı, dolandırıcılık ve diğer operasyonel risklere karşı dayanıklı olması, yasa dışı finansman endişelerini ele alması ve enerji açısından verimli olması gerektiği ifade edildi.

Merkez bankası dijital para biriminin ödeme seçeneklerinde seçim ve çeşitliliği teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sınır ötesi ödemelerde uluslararası parasal ve finansal sisteme zararlı yayılmaları en aza indirmek için ortak sorumluluğun olduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 yılı bütçesi bu hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak13 Ekim 2021 Çarşamba 15:10
  • Bakan Varank: "Hedefimiz 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi"13 Ekim 2021 Çarşamba 13:25
  • Bakan Dönmez: "Doğal Gaz Anlaşması Elimizi Rahatlatıyor"13 Ekim 2021 Çarşamba 12:58
  • Milli uçak projeleri için "Demir Kuş" kuruluyor13 Ekim 2021 Çarşamba 11:45
  • İngiliz limanında konteynerler birikiyor13 Ekim 2021 Çarşamba 10:57
  • Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974 petrol krizinden beri en yüksek artış12 Ekim 2021 Salı 15:46
  • 'Elazığ vişne' mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi12 Ekim 2021 Salı 15:45
  • Türkiye'den 9 ayda 115 ülkeye 13,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi11 Ekim 2021 Pazartesi 12:36
  • Tunceli'de üzüm bağlarında hasat başladı11 Ekim 2021 Pazartesi 12:01
  • Limon ihracatında hedef 300 milyon dolar11 Ekim 2021 Pazartesi 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti