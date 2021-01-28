Galatasaray'dan o iddialara yalanlama

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun askerlik görevi için birliğine çağrıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır. Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır."