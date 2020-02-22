Gazetecilik budur 

Farkındasınız değil mi;

Gazetemizin haberleri büyük yankı buluyor.

Özellikle de bir sorunu olup da sesini ilgili yetkilileri, kurumlara iletmekte güçlük çeken vatandaşların durumuyla ilgili haberlerimiz üzerine güzel gelişmeler yaşanıyor.

Mesela çok değil, son 1 haftaya bile bakacak olsak, bunun birçok örneğini görüyoruz.

İşte Nefise babaannenin durumu: Haberimiz üzerine hayırseverler yardımına koştu.

Keçiören Ufuktepe’de yaşayan 60 yaşındaki Nefise Arslan, anne babasının boşandıktan sonra ortada bıraktığı yüzde 100 engelli torunu 13 yaşındaki Ezgi Su’ya sahip çıkmıştı.Torunuydu, elbette yardım edecekti.

Amma ve lakin, Ezgi Su yüzde yüz engelliydi, bakımı çok zor olacaktı. Ve Nefise hanımın ekonomik durumu iyi değildi. Sahibi olduğu bir evi bile yoktu mesela. Kirada oturuyor, eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyordu.

Bunlara rağmen hiç tereddüt etmeden, doğuştan Serebral Palsi hastası olan Ezgi Su’ya sahip çıktı.

Birkaç yıldır ona gözü gibi bakıyor.

Nefise hanım “Her şeyiyle ben ilgileniyorum. Geceleri bile yalnız bırakamıyorum, yanında yatıyorum. Ölene kadar ben bakacağım torunuma, çünkü o benim canım. Onun annesi de babası da artık benim” diyor.

Fedakâr babaanne diğer taraftan maddi sıkıntı çekiyor. Malulen emekli olan eşinin maaşı, ev kirası ve diğer masrafları karşılamaya zor yetiyor. Devletin verdiği bakım parası Ezgi Su’nun ihtiyaçlarını ancak karşılıyor. Sadece alt bezi yüksek bir meblağ tutuyor.

Neticede kışın bastırmasıyla doğal gaz faturasının yükselmesi sonucu ev kiralarını ödemekte güçlük çekmeye başlıyorlar.

Nefise Arslan’ın bu hikayesini gündeme getirdiğimiz haberimiz, hayırsever vatandaşları harekete geçirdi.

İsmi bizde saklı hayırseverler fedakar babaannenin birikmiş ev kirasını ödeyip, ayrıca bir miktar maddi yardımda bulundu.

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Ve bir başka örnek:

Zeynep hanımın Mamak Köstence’de yaşlı eşi ve hasta oğluyla yaşadığı yarı yıkık gecekondunun şebeke hattı soğuktan donmuştu…

Çevreden bidonlarla su taşıyarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu.

Düşünün; su bu, en temel ihtiyaç. Susuz bir gün bile ne mümkün? Şu kış günü sağ soldan bidon bidon su toplayarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyorsunuz… Ne kadar zor bir durum değil mi?

İlksayfa olarak Zeynep hanımın su sorununu öğrenir öğrenmez, gidip kendisiyle görüştük, olayı yerinde gördük. Ve haber yaptık. Haberimiz üzerine Zeynep teyzenin şebeke hattı ASKİ ekiplerince baştan sona yenilendi; aile suya kavuştu.

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Elmadağ Kayak Merkezi’nin yol sorununa ilişkin haberimiz de yankı buldu.

Yolun özellikle merkeze son 1-2 kilometrelik kısmı çamurdan, çukurdan geçilmiyor. Araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekiyor.

İlksayfa olarak Elmadağ Kayak Merkezi’nin yol sorununu gündeme getirip, yetkilileri göreve çağırdık.

Haberimiz üzerine Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden açıklama geldi; “Sıkıntıların farkındayız. Asfaltlama programına alındı. Kışın asfalt atılamayacağı için havaların ısınmasını bekliyoruz” dediler.

Buna da şükür.



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Mamak’taki Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan resim öğretmeniyle ilgili öğrenci ve velilerden gelen şikayetler vardı. “Derste dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı” yönünde ciddi iddialar bulunuyordu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İlksayfa olarak öğrenci ve velilerle; okul yöneticileri ile görüşüp, asla kabul edilemeyecek olayı “Garip öğretmen” haberiyle gündeme getirmiştik.

Olayla ilgili dün bir gelişme yaşandı.

Sözkonusu öğretmen bu okuldan alınarak, başka bir okula verildi.



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Medyanın görevi haber ve bilgi vermedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına dair bilginin yanı sıra halkın sorunlarına, eksiklerine, taleplerine ve başarılarına yönelik de haberler verir.

İlksayfa olarak ilk günden bu yana ülkemizin genel gündem başlıklarının yanı sıra özelde Başkent’imin sorunlarını, başarılarını aktarmaya gayret ediyoruz.

Yukarıda aktardığım örneklerde görüldüğü gibi haberlerimizin ses getirmesi, yankı bulması bizi çok mutlu ediyor.

Bir hayra vesile olmuş gibi hissediyoruz kendimizi.

İnanın öyle güzel bir duygu ki bu…

Gazeteciliği güzel kılan da bu olsa gerek.

Durmak yok yola devam inşallah.