İstanbul Mustafa Çalışkan’la Güvende

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ı tanımayan yoktur. Varsa da lütfen artık tanısın.

Zira soyadı gibi çalışkan olan sayın müdürümüzü tanımak için çok neden var. Ben şahsen onu ilk olarak 15 Temmuz’un kasvetli gecesinde işgalci FETÖ unsurlarına karşı dik duruşuyla tanıdım. Şehre kan ve nefret kusan FETÖ’cü uçak pilotları ile arasındaki telsiz konuşmasını dün gibi hatırlıyorum. İşgalcilerin ukala sözlerine, ağzı alınmayacak hakaretlerine soğukkanlılıkla cevap vermiş ve onları er meydanına davet ederek meydan okumuştu.

Sayın Mustafa Çalışkan’ın adını şimdilerde örnek faaliyetleriyle yine duyuyorum. METE diye kısaltılan Mobil Emniyet Teşkilatı Projesini herkes bir kenara not etsin. Çünkü Sayın Çalışkan’ın mimarı olduğu ve İstanbul’da başlattığı bu projeyi yakında tüm Emniyet Teşkilatının kullanacağını düşünüyorum.

Nedir METE? Atamız Teoman’ın oğlu büyük Hun Kağanı Mete’yi akla getiren bu proje tam manasıyla bir siber çağı yakalama hamlesidir.

Yanı sıra METE, emniyet birimlerince kullanımı tasarlanan ve akıllı cihazlara da yüklenebilen yazılımın adıdır. Yazılım demek akıl demektir. 1980 ile 2000 yılları arasında bilgi çağını, 2000 ile 2020 arasında kavram çağını yaşadık. 2020 ile birlikte akıl çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çağda aklını en iyi kullanan, yazılımın en iyisini yapan çağı yakalamış olacak. METE işte bu yüzden önemli, önder ve örnek bir çalışma…

METE sayesinde neler olacak?

METE ile yerel ve genel denetimin kolaylaşması sağlanacak. Bir başka deyişle Türkiye nüfusunun beşte birini barındıran İstanbul’da olup bitenler tek bir tuşla kayıt ve takip altında tutulup gözlenebilecek.

METE ile uygulama eksiklikleri yerinde tespit edilip zamanında müdahale edilebilecek.

Emniyet bürokrasisinin şehit ailelerini ziyaretinden, karakollardaki uygulama durumlarına kadar çok geniş bir yelpazede bilgi, belge, bulgu ve her çeşit verinin (datanın) depolandığı e-arşivler oluşturulacak. Kâğıt israfı sona erdiği gibi bürokrasi de kolaylaşacak, hızlanacak. Vatandaş hizmet alırken, polis hizmet verirken yorulmayacak.

METE’nin çeşitli alt modülleri olacak. Denetim, performans, aranan şahıslar, şüpheliler, maktuller, adli büro gibi… Personelin emeği, verimi, başarısı anlık değerlendirilerek gerek bireysel gerekse birimsel performansın en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.

Sporun da merkezi olan İstanbul’da bir spor organizasyonu ya da ciddi bir müsabaka gerçekleştiği anda her şey çok daha berrak şekilde görülüp başarı ile sevk ve idare edilebilecek. Gerektiğinde çok seri şekilde ilçe emniyet müdürlükleri arasında destek alışverişi sağlanarak toplumsal olaylara en etkin şekilde müdahale edilebilecek. Fanatiklere göz açtırılmayacak.

Sadece fanatiklere değil; magandalara, kriminalize olmuş şahıslara, fırsatçılara da göz açtırılmayacak. İstanbullular daha rahat nefes alacak, sokaklarda daha güvenle yürüyecek.

Şehir trafiği de METE ile hissedilir derecede rahatlayacak. Problem teşkil eden trafik noktalarına daha hızlı müdahale edilerek etkin bir trafik yönetimi gerçekleştirilecek. Metro, metrobüs, iskele/liman gibi kilit lokasyonlar teknolojiyle donatılmış sonuç odaklı bir denetimle gözlem altına alınacak; mevcut ve muhtemel sorunlara en gerçekçi ve pratik çözümler üretilebilecek.

Şüpheli ve suçluların yakalanması sürecinde daha başarılı çalışmalar yapılırken masumların çalışmalardan en az seviyede etkilenmesi sağlanacak.

Bunlar gibi daha çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecek.

Bilindiği üzere 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türkiye’de “stratejik yönetim” devri başlamıştır. Kalkınma planları ile de desteklenen stratejik yönetim modeli, ancak ve ancak bilişim imkânlarından faydalanarak gerçekleştirilebilir. Gerek şeffaf ve hesap verebilir bir bütçe yönetimi, gerek verimli, etkin ve tutumlu iç kontrol mekanizmasının temini, gerekse amaç ve hedeflere uygun bir performans yönetimi ancak METE gibi bilişim teknolojisi projeleri ile somut ve işlevsel hâle getirilebilir. Bu yönüyle METE Projesini hayata geçiren ve bir süredir başarıyla uygulayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tüm kamu idarelerine örnek teşkil etmektedir.

Tabii Projenin mimarı, sahiplenicisi ve geliştirilmesi sürecinde en büyük destekçisi olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Çalışkan’ı da bu nokta-i nazariyede tebrik ve taltif emek gerekmektedir.

METE’lerin ATİLLA’lara, ATİLLA’ların MANAS’lara, MANAS’ların ALPARSLAN’lara, ALPARSLANLAR’ın FATİH’lere evrilerek tüm Türkiye’nin baştan sona vatana, millete, devlete hayırlı yazılım programlarıyla donatılmış ışıl ışıl bir ülke olması dileğiyle…