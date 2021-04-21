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Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde görev yapan özel harekat polisi Hilmi Köse'nin 20 yıldır silah tuttuğu sol eli, 2015 yılındaki 'hendek' operasyonlarında, üzerine atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle parçalandı.
Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı

Türk Polis Teşkilatı'na 1998 yılında giren Hilmi Köse, Tunceli'deki mülakatların ardından çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu özel harekata katıldı. Köse, yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine yönelik çok sayıda başarılı operasyonda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK'lı teröristlere karşı ortak gerçekleştirilen Sur, Cizre, Nusaybin merkezli çukur ve barikat operasyonlarında yine en ön saflarda görev aldı.

Hilmi Köse'nin 20 yıldır silah tuttuğu sol eli, 2015'teki 'hendek' operasyonlarında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılarla girdiği çatışmada, üzerine atılan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu parçalandı. Köse'nin silah arkadaşı Mesut Demirkıran ise aynı çatışmada şehit oldu. Gazi unvanı alan Köse, kopma derecesine gelen sol kolundan 16 ağır ameliyat geçirdi. Sağ ayak ile leğen kemiğinden alınan 20 santimetrelik kemik ve deri, Köse'nin parçalanan koluna nakledildi.

SİLAHI SAĞ ELİNE ALIP, GÖREVİNE DÖNDÜ

Hilmi Köse, çocukluk hayali olan Özel Harekat Başkanlığı'na geri dönebilmek için daha önce hiç silah almadığı sağ eliyle atış eğitimlerine katıldı. Köse, yaklaşık 2 yıl süren tedavi ve atış eğitimi sürecinin ardından yuvası olarak gördüğü Özel Harekat Başkanlığı'na tekrar döndü. Gazi polis, ardından silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' harekat bölgelerinde görev aldı. Köse, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında teşkilat bünyesinde düzenlenen atış yarışmasında da büyük başarı elde etti. Köse, sağ eliyle katıldığı yarışmada Türkiye 5'incisi olmayı başardı.

6 YIL SONRA SOL İLE İLK ATIŞTA TAM İSABET

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde görev yapan gazi polis Hilmi Köse'nin 6 yıl aradan sonra sol eliyle yaptığı ilk atışı ise DHA görüntüledi. Köse, nakil yapılan eliyle 25 metreden yaptığı ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Köse, uzun namlulu silahla yaptığı ikinci atışta da aynı başarıyı elde etti.

Sol eline 6 yıl sonra ilk kez silah aldığını söyleyen Hilmi Köse, "Sol elimi kullanamıyorum aslında, kavrama yapamıyorum; ama elimin bir noktasına bastırdığımda parmaklarım hareket ediyor. Tüfeğin kabzasını tuttuğum zaman tetik parmağımın çalıştığını fark ettim. Atış yapmadım tüfekle daha önce. Bugün ilk defa bir tüfekle atış yaptım. Sol elimi kullanmayı düşündüm, deneme yapmak istedim. Atış sonucunu da görmüş oldunuz" dedi. 

'SİLAH, EN ÖNEMLİ TEÇHİZATIM'

Gazi polis Hilmi Köse, 'hendek' operasyonları sırasında teröristlerle yaralı halde çatışma devam ettiğini ve en yakın arkadaşını şehit verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ben ilk etapta müdahaleler yapılır, ameliyatlar yapılır, iyileşir, görevimin başına dönerim, diye düşündüm; ama aslında kolum çok ağır yaralanmış. Farkında değildim ben. O yüzden çok ameliyatlar geçirdim. Gelen herkese aynı şeyi söyledim; arkadaşlarım orada mücadele ediyor, şehit veriyor, ben yatmak istemiyorum, tekrar göreve dönüp, arkadaşlarla mücadele etmek istiyorum. Tabi kolumuz gitmiş, biz bunu anlayamadık. Süreç uzadı, birçok ameliyat oldum. Belirli bir seviyeye geldik. Önce Allah’ın izniyle sonra buradaki arkadaşlarımızın gayreti ve destekleri ile ayağa kalktım ve tekrar göreve dönmek istediğimi söyledim. Tabi bunun için daha önce hiç kullanmadığım sağ elimle silah eğitimi aldım. Sağ olsunlar, kabul ettiler ve Özel Harekat Başkanlığı’nda göreve başladım. O süreçte ben silahımı kavramak, tutmak istiyordum. Özel harekatçının en önemli teçhizatı, silahıdır. Aktif olarak, göreve giderek, faydalı olmak istiyordum ve onun için birçok kez ameliyat oldum. Benim pansumanlarım bile ameliyat gibi geçiyordu; çünkü narkoz alarak yapılıyordu."

Kaynak: Haber Kaynağı
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