Gençlerin Geleceği Engelleniyor

Son açıklanan işsizlik rakamı verilerine baktığımda; 4 milyon 61 bin vatandaşımızın işsiz olduğu gördüm. Bu 2021 yılı Türkiye’sinde gerçekten içler acısı. Korona virüs, ekonomik sorunlar, iş beğenme, işten çıkarılma ve diğer farklı sebepler göz önüne alındığında; bu rakamın 4,5 milyona çıkmamasına imkan yok. Çünkü gelişme ve sonuç yok.

Ülkemizde, en düşük SSK emeklisinin maaşı 2.420 TL, Bağ-Kur emeklisinin maaşı 1.763 TL, En düşük tarım Bağ-Kur’lusunun maaşı ise 1.622 TL. Güncel asgari ücret ise; 2.825 TL. Şimdi bu rakamlara baktığımda; gençlerin geleceğinin engellenip, engellemediğine yönelik tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülkemizde emekli çalıştırmak gerçekten moda oldu. Çünkü, emekli buna mecbur kalıyor. Bunun gerçekleşmesinin en büyük nedeni, asgari ücretin altında emekli maaşı verilmesi. Hâl böyle olunca; emekli vatandaşlarımız evini geçindirmekte zorlandığı için, iş aramaya mecbur kalıyor. Bu da iş verenin işine geliyor. Nasılsa emekli “üç beş kuruş” veririm yoluma bakarım diye düşünüyor.

Çünkü yeni mezun veya genç nüfustan bir işçi alınması durumunda; stopajı, vergisi, sigortası vb. hak ediş ücretleri toplandığında; iş vereni zorluyor. Buna bağlı olarak; emekli çalıştırmak; hem işverene kolaylık sağlamış oluyor, hem de işçiye kolaylık sağlıyor. Oysa genç nüfusa destek verilse; hem istihdama artı puan olarak geçecek, hem de gençlerimizin önü açılmış olacak. Ancak uygulanan son formül bundan ibaret.

Her ne kadar televizyonlarda ve gazetelerde; asgari ücretin altında emekli maaşı yok söylemleri yer alsa bile, tanıdığım pek çok insan, asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. Bu yüzden emekli vatandaşlar, tekrar iş aramaya çıkınca da gençlerimizin önü kesilmiş oluyor.

Gençlerin önünün açılması için neler yapılmalı?

• Emekli vatandaşlarımıza asgari ücretin altında emekli maaşı verilmemeli.

• Gençlerin eğitim hayatı sonrası yönelimlerine yönelik çalışmalar yapılmalı ve istekler incelenmeli.

Sakın yanlış anlaşılmasın, üst kısımda belirttiğim maddelerin uygulanması durumunda; elbette tüm sorun ortadan kalkmayacak. Çünkü bu gibi durumlarda köklü değişiklikler ve kanunlarında uygulanması gerektiğini unutmayalım.

Kısacası; vatandaşa asgari ücret dayatılıp, emeklilikten sonra asgari ücretin altında maaş ödenmesine hükmedilirse. Bundan doğacak sonuç; emeklinin çalışması ve bunun neticesinde gençlerin iş bulamaması olacaktır. Bugün en kötü, Ostim sanayisi veya İvedik sanayisine gitsek, hemen her dükkanda emekli vatandaşımızın “çalışmaya” mecbur kaldığını görüyoruz. Oysa meslek liselerinden mezun olmuş, binlerce gencimizin kapıda kaldığını görmüyoruz.

Elbette emekliler çalışmasın demiyorum. Herkes çalışmakta özgür. Çünkü emekli vatandaşlarımızında geçindirmekten sorumlu oldukları aileleri var. Bu konuda emekli vatandaşlarımıza suç bulmuyorum. Suç, emeklileri ve gençleri bir arada mağdur eden sistemde…