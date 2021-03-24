Suya Saygı! 

Su, yaşamımızın en temel kaynağıdır. Suyla filizlenir tohumlar, suyla göğe yükselir ağaçlar, suyla hayatta kalabilir insanlar…

Su rezervlerinin durumuna bakmakta fayda var. Dünyanın toplam su rezervi 1,4 milyar kilometre olup suyun yüzde 97,5’i okyanuslar ve denizlerde tuzlu su olarak, yüzde 2,5’i de barajlarda, derelerde, göllerde, yeraltında ve kutuplarda tatlı su olarak bulunmaktadır.

Aslında biz insanoğlu su zengini olduğumuzu sansak da bu kesinlikle doğru değildir. Tuzlu su kullanıma uygun olmadığı için 7 milyarı aşkın insan nüfusu dünyadaki yüzde 2,5’lik kısımdan tüm su ihtiyacını sağlamaktadır.

İşin kötü kısmı dünyadaki yararlanılabilir tatlı su miktarı 2000 yıldır artmadığı bilinmesine rağmen, dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir.

Eskiden olduğu gibi derelerimiz gürül gürül akmamakta, barajlarda su bolluğu yaşanmamakta, yeraltındaki sular çekilmekte…

Bu olumsuzluklara suyun bilinçsizce israf edilmesi de girince sorun daha da büyümektedir.

Bu sebeple, temel yaşam kaynağı olan suyun kullanımı hususunda oldukça dikkat etmeliyiz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV)’in “Nehir kıyısında abdest alıyor olsanız bile, suyu israf etmeyiniz” hadisi bizim için önemli kriter olmalı.

Eğer ki su kullanımına dikkat etmez ve suyu fütursuzca israf edersek Afrika’daki insanlar gibi suya ulaşmak için her gün dakikalarca yol katetmek zorunda kalabiliriz.

Kimse bu durumla karşı karşıya kalmak istemez. Suyun tek damlasını dahi israf etmeden kullanımı gelecek için bu noktada çok önemli.

Bilinmesinde fayda var ki; kalitesiz suların içilmesinden dolayı dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon insan yaşamını yitirmekte.

Malum geçtiğimiz 22 Mart’ta Dünya Günü Su günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programlarda suyun doğru kullanımına ve su israfına bir kez daha dikkat çekildi. Susuzluk gerçeğinin önemli olduğu bu dönemde su israfına karşı başlatılan seferberliğe duyarsız kalınmamalı. Tehlikeyi en aza indirebilmek için her bireye önemli görev düşmektedir.

Su olmadan yaşamın devam etmesinin mümkün olmadığını asla unutmayalım. Geleceğimiz için suya lütfen saygı gösterelim.