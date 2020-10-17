Geri mi çekildi, bu haftaya mı sarktı?

Hobi bahçesi sahiplerinin gözü kulağı bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde.

Yasalaşmasıyla, hobi bahçelerinin yıkılacağı belirtilen kanun teklifi, malum yeniden gündemde.

Geçtiğimiz aylarda komisyondan geçmiş ama son dakika bir gelişmesi ile Genel Kurul gündemine alınması sonraki yasama dönemine bırakılmıştı.

Bahçe sahipleri bu duruma sevinmiş, Hükümet’in tepkiler üzerine düzenlemeden vaz geçmiş olabileceğini düşünmüştü.

Hayır, öyle olmamış.

Meclis’in açılmasının ardından teklifin Genel Kurul’da görüşülüp yasalaşacağı bildirildi. Nitekim geçen hafta Salı-Çarşamba günleri için Genel Kurul gündemine alındı.

Biz de Gazeteilksayfa olarak hem manşet haberimizde hem de bu köşeden konuyu gündeme getirip, bahçe sahiplerinin kafalarındaki sorulara cevap aradık.

Teklifteki maddeler ve mevcut maddeler üzerinde yapılacak değişikliklerden daha ziyade uygulamanın nasıl olacağı önemliydi ve bu konuda maalesef net bir bilgi yoktu.

Şu soruları yönelttik yetkililere:

*Yasanın kapsamı nedir, ne değildir?

*Düzenleme ne şekilde olan hobi bahçeleri ve yapıları içeriyor?

*Vatandaşın bahçesinde meyve sebze yetiştirmesine de yasak mı getiriliyor?

*Mevcut bahçe ve yapıları kapsam dışı sayılacak mı?

*Yaptırım uygulanırken kooperatif hisseli-tapulu bahçe ayrımı mı yapılacak?

*Devletin İmar Barışı kapsamında verdiği Yapı Kayıt Belgesi olan hobi bahçelerinin durumu ne olacak?

*Hobi bahçelerinde her türlü yapıya yasak mı getiriliyor? Bunun bir standardı olacak mı?

Bu ve benzeri soruların cevabını Genel Kurul görüşmelerinde buluruz diye düşünüp, gözümüzü kulağımızı buraya çevirdik ama yine olmadı.

Çünkü teklifin görüşmelerine geçilmedi.

Nedeni konusunda da hiçbir yetkiliden açıklama gelmedi.

Bunun üzerine internet medyasında “teklifin geri çekildiği” haberleri dolaşmaya başladı.

Dünya gazetesinden bir yazarın iddiasına dayanan haberlerde “Geri çekmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştiği” ileri sürülüyor; Tarım Bakanlığı yetkililerinin tasarının STK temsilcileri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı bir şekilde yeniden Meclis’e getirileceğini söyledikleri ifade ediliyordu.

Bu doğru muydu?

Meclis’ten sordum soruşturdum…

Teklif sürecinin içinde yer alan ve Meclis’teki gelişmelere tanıklık eden bir isimden aldığım bilgi, sözkonusu haberlerin çok da doğru olmadığını söylüyor.

Yetkili şöyle dedi: “Hayır geri çekilmedi, başka bir teklif öne alındığı için bizimki yetişmedi. Teklifimiz Salı günü görüşülecek.”

Geri mi çekildi, haftaya Salı’ya mı kaldı? Bunu Salı günü göreceğiz.

Şahsen ben geri çekilmiş olmasından yanayım.

Çünkü özellikle hobi bahçeleriyle ilgili teklif hayli sıkıntılı; özellikle AK Parti iktidarı tabanına zarar verecek nitelikte.

Orta ve daha çok dar gelirli vatandaşların doğa, doğal, toprak ve temiz hava ile haşir neşir olduğu yerlerdir hobi bahçeleri.

Meyve sebze yetiştiriliyor, bu da tarım sonuçta.

Ha üzerlerindeki yapılarda sıkıntılı olanlar yok değil.

Ama kardeşim, devlet yol yordam gösterdi de bu insanlar buna rağmen mi kafalarına göre hareket etti?

Yok.

Devlet göz yumdu…

Hatta teşvik etti: Su kuyularına ruhsat vererek; yol açmalarına, kanalizasyon döşemelerine, elektrik çekmelerine müsaade ederek…

Ve İmar Barışı olayı var: Pek çok hobi bahçesi sahibi yapıları için devlete başvurup, ücret ödeyip Yapı Kayıt Belgesi aldı. Bu belge ruhsatsız yapıların devlet nezdinde tanınması anlamına gelmiyor muydu?

Şimdi devlet çıkıp “Evet, İmar Barışı Kanunu kapsamında Çevre Bakanlığı olarak böyle bir belge verdik ama biz bu belgeyi tanımıyoruz” diyebilir mi; derse ne olur, vatandaş ne düşünür?

Başından bu yana yazıp çiziyorum…

Devlet bu konuda vatandaşa yol göstermeli(ydi).

Yıkım çok zor bir iş ve zaten yıkmak asla ve asla çözüm olamaz.

Ümit ediyorum ki, Hükümet bu eleştirileri, tepkileri görerek, teklifi geri çekmiştir.

***

Bu arada hep merak ediyordum, “muhalefetin hobi bahçesi görüşü ne” diye.

Muhalefet partileri, hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme hakkında ne düşünüyor? Hobi bahçelerinin yıkılmasına muhalefet ne diyor? Bu soruların cevaplarını, sözkonusu yasa teklifi üzerine ilgili Meclis Komisyonu’nda yapılmış görüşmelerin yansıdığı Meclis tutanaklarında buldum.

Örneğin İyi Parti milletvekilleri Dursun Ataş ile Ayhan Altıntaş’ın hobi bahçelerinin yıkımı konusundaki şerhleri hayli dikkatimi çekti.

Şöyle diyorlar:

“Teklifin 25. Maddesi tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmamasına ilişkin cezalar ve yükümlülükleri içermektedir. Bu maddenin teklif nedeni, kamuoyunda ‘hobi bahçesi’ olarak adlandırılan yapıların yıkılması yönünde olarak düşünülmektedir. Fakat tarım arazilerinin tarım dışı kullanılması, yıllarda devletin göz yumması sonucu ortaya çıkmıştır. Vatandaşın tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemek için veya hobi bahçesinin müştemilatı olarak kurdukları yapılar bu kapsama girmektedir. Ayrıca bu yapılar milli servettir. Kaldı ki bu teklif maddesinin öngördüğü gibi, bu yapılar yıkıldıktan sonra arazinin tekrar eskisi gibi tarım yapılabilir hale getirilmesi her zaman mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bu teklif maddesinin kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamlanmış olan yapılar için uygulanmaması daha uygundur. Bu maddenin muhatabı olan vatandaşlar ile devletin sulh yoluna gitmesini doğru bir adım olarak görüyoruz.”

Muhalefetin bu yapıcı ve yol gösterici teklifinin Hükümet kanadında etkisi olur mu?

Bekleyip göreceğiz.