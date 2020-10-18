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Getafe sahasında Barcelona'yı mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
Getafe sahasında Barcelona'yı mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata attı.

Getafe'de yedekte başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Mata'nın yerine oyuna girdi.

Getafe averajla 2. sırada yer aldı
Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon geç oynanan maçlardan dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçı ileri bir tarihe ertelendiğinden her iki takımın birer maçı eksik bulunuyor. 

La Liga'da iki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi.

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid'in sahasında Cadiz'e 1-0 yenilmesinden sonra Barcelona da haftayı puansız kapattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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