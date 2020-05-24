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GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu açıklaması

Vatandaşlar bayram kutlamalarını cep telefonları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu durum GSM operatörlerinde şebeke sorunu yaşanmasına sebep olurken vatandaşlar yaşanan sıkıntıya sosyal medyadan tepki gösterdi.
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu açıklaması

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone kullanıcıları, bazı bölgelerde arama sorunu yaşıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla hatlarda yaşanan yoğunluk dolayısıyla meydana geldiği düşünülen arama problemi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Yaşanan tepkiler üzerine açıklama yapan GSM operatörleri, sorunun kendi operatörlerinden kaynaklı olmadığını dile getirdi.

ŞEBEKE SORUNU YAŞANDI

Koronavirüse karşı önlem amaçlı uygulanan 4 günlük yasak sebebiyle evlerinden çıkamayanlar yakınlarıyla bayramlaşmak için telefonlarına sarıldı fakat arama yapamadılar. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bazı bölgelerde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hat kullananlar arama yapmak istediklerinde şebeke sorunuyla karşılaştı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Bayramın ilk günü sevdiklerini aramak istediklerini ancak sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden GSM operatörlerine tepki gösterdi.Vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları:

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Turkcell konuya ilişkin, "Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir." açıklamasını yaptı.
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı

VODAFONE'DAN AÇIKLAMA

Vodafone yaşanan sorunla ilgili, "Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir." dedi.
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan sorun üzerine açıklama yapan Türk Telekom, "Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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