Gündem Sarhoş Oldu

Her hafta düzenli olarak yazdığım köşe yazılarım daha yayımlanmadan gündem arkasına düşüyor.

Ülkemizde ve Dünya geneline bakıldığında o kadar çok olay yaşanıyor ki bu hafta hangi gündem konusunu ele alsam diye düşünürken, bir başka konu daha patlak veriyor.

Gündem ayran gibi çalkalanmaktan sarhoş oldu resmen.

Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon’da meydana gelen orman yangınları bir yana, kadın cinayetleri, işsizlik, ekonomi ve erken seçim gibi konular sadece bir haftaya sığdı taşıyor.

Haber kanalları bile artık hangi haberi yazacağını şaşırmış durumda.

Çünkü öyle bir durumdayız ki acaba bugün ne çıkacak diye düşünüp duruyoruz.

Bir tarafta Covid19 olayları, bir tarafta yanan ormanlarımız, bir tarafta kadın ve erkek cinayetleri, bir tarafta erken seçim ama yapılmayan seçim ve diğer taraftan beklenen asgari ücret zammı ile işsizlik oranlarının son durumu...

Bu ve buna benzer olayların bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde gündem olması insanın aklıyla dalga geçildiğini akıllara getiriyor.

Ben bile köşe yazılarımı yazarken acaba hangi konuyu ele alsam diye düşüncelere dalıyorum.

Hani buna dur diyen yok zaten. Elbette haber akışına ve olaylara dur demek imkansızdır.

Bunun mümkün olmasını bekleyemeyiz. Nihayetinde tarihin tozlu raflarına taşınacak olaylar örgüsünün bir anda sağanak olup topluca tartışılması kafa yoruyor.

Gazetemiz okurlarından tek bir isteğim var. Her hafta yazdığım köşe yazılarımın konularını sizlerin belirlemesini talep ediyorum.

Çünkü bu şekilde ben kendime göre gündemde olan konuları yazıyorum ancak yazdığım konunun yanında daha önemli ve daha tartışılması gereken konular olabiliyor.

Bu yüzden mail adresim; yazarabdulkerimsolak@hotmail.com ve Instagram hesabım: @abdulkerimsolak üzerinden bana mesaj atarak fikirlerinizi sunabilirsiniz.

Sarhoş olan gündemde en azından bir konu üzerinde sabit kalarak çözüm üretebiliriz...