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Orman

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Osman Akdoğan

Aşık Veysel'imiz ne de güzel anlatmış ormanların biz insanlar için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu şu şiirinde:

Orman yurdun temelidir
Nesillerin evvelidir
Her sanatın ilk eli'dir
Ormandaki varlığa bak.
***
Orman memleketin süsü
Hem ufağı hem irisi
Her dalında bir kuş sesi
Ormandaki varlığa bak.
***
Güneşten aldığı hızlar
Toplar havayı temizler
Sıhhatli yaşarız bizler
Ormandaki varlığa bak.
***
Orman yurdun öz evladı
Ormansız yok dünya tadı
Cümle işlerin kanadı
Ormandaki varlığa bak.
***
En sevimli meyv'ağacı
Ormandan gelmiş anacı
Meyvesi doyurur açı
Ormandaki varlığa bak.
***
Yeryüzünde fabrikalar
Ormandandır antikalar
Türlü kumaş, çok maddeler
Ormandaki varlığa bak.
***
Taş eritir, toprak yapar
Meyve, çiçek, yaprak yapar
Birçok hastalığa siper
Ormandaki varlığa bak.
***
Ormansız dağ kayak olur
Dağları tutar bağ olur
Düşer yaprak toprak olur
Ormandaki varlığa bak.
***
Çiçek açar irenk irenk
Dağları süsler gülerek
Selleri önler emerek
Ormandaki varlığa bak.
***
Bizi besler kaşık olur
Kapı, süve, eşik olur
Tabut olur, beşik olur
Ormandaki varlığa bak.
***
En adisi ateş olur
Çiği pişirir aş olur
En kıymetli kumaş olur
Ormandaki varlığa bak.
***
Gemi olur suda yüzer
Uçak olur gökte gezer
Kalem kağıt neler yazar
Ormandaki varlığa bak.
***
İçin için inlemesi
Ne hoş olur dinlemesi
Ağaç çalgının esası
Ormandaki varlığa bak.
***
Veysel sever ağaçları
Dalında öten kuşları
Orman yapar her işleri
Ormandaki varlığa bak...

Bir de Şair Hüseyin Kalaba'nın 'Orman' şiirine kulak verin: 

Sen insansın, o ağaçtır,
Suya, ışığa, sevgiye
Bir insan kadar muhtaçtır;
Ağaçların şehri orman.
***
Onu ne yak, ne sök, ne kır.
Bir dal kopardığın zaman,
Gizli bir sesle hıçkır.
Her orman yurda bir ordu,
Ormanı iyi koru...

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in, "kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" sözü ise yeşilin dünya ve insan hayatı için asla vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. 

Ormanlarımızı korumak ve kollamak biz insanların öncelikli görevleridir. Ormanların yanması ile ciğerlerimizin yanması arasında inanın hiçbir fark yoktur. Ormanları bilerek ve isteyerek yakanlarda da ne din ne iman ne vicdan vardır. 
Yanan ormanlarımızı eski haline getirmek ise biz Türk milletinin boynunun borcudur.

Bebek katili PKK, ormanlarımızı yaksa da bizler, en kısa sürede fidanları yeniden toprakla buluşturmayı biliriz. 

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