Aşık Veysel'imiz ne de güzel anlatmış ormanların biz insanlar için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu şu şiirinde:

Orman yurdun temelidir

Nesillerin evvelidir

Her sanatın ilk eli'dir

Ormandaki varlığa bak.

***

Orman memleketin süsü

Hem ufağı hem irisi

Her dalında bir kuş sesi

Ormandaki varlığa bak.

***

Güneşten aldığı hızlar

Toplar havayı temizler

Sıhhatli yaşarız bizler

Ormandaki varlığa bak.

***

Orman yurdun öz evladı

Ormansız yok dünya tadı

Cümle işlerin kanadı

Ormandaki varlığa bak.

***

En sevimli meyv'ağacı

Ormandan gelmiş anacı

Meyvesi doyurur açı

Ormandaki varlığa bak.

***

Yeryüzünde fabrikalar

Ormandandır antikalar

Türlü kumaş, çok maddeler

Ormandaki varlığa bak.

***

Taş eritir, toprak yapar

Meyve, çiçek, yaprak yapar

Birçok hastalığa siper

Ormandaki varlığa bak.

***

Ormansız dağ kayak olur

Dağları tutar bağ olur

Düşer yaprak toprak olur

Ormandaki varlığa bak.

***

Çiçek açar irenk irenk

Dağları süsler gülerek

Selleri önler emerek

Ormandaki varlığa bak.

***

Bizi besler kaşık olur

Kapı, süve, eşik olur

Tabut olur, beşik olur

Ormandaki varlığa bak.

***

En adisi ateş olur

Çiği pişirir aş olur

En kıymetli kumaş olur

Ormandaki varlığa bak.

***

Gemi olur suda yüzer

Uçak olur gökte gezer

Kalem kağıt neler yazar

Ormandaki varlığa bak.

***

İçin için inlemesi

Ne hoş olur dinlemesi

Ağaç çalgının esası

Ormandaki varlığa bak.

***

Veysel sever ağaçları

Dalında öten kuşları

Orman yapar her işleri

Ormandaki varlığa bak...

Bir de Şair Hüseyin Kalaba'nın 'Orman' şiirine kulak verin:

Sen insansın, o ağaçtır,

Suya, ışığa, sevgiye

Bir insan kadar muhtaçtır;

Ağaçların şehri orman.

***

Onu ne yak, ne sök, ne kır.

Bir dal kopardığın zaman,

Gizli bir sesle hıçkır.

Her orman yurda bir ordu,

Ormanı iyi koru...

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in, "kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" sözü ise yeşilin dünya ve insan hayatı için asla vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.

Ormanlarımızı korumak ve kollamak biz insanların öncelikli görevleridir. Ormanların yanması ile ciğerlerimizin yanması arasında inanın hiçbir fark yoktur. Ormanları bilerek ve isteyerek yakanlarda da ne din ne iman ne vicdan vardır.

Yanan ormanlarımızı eski haline getirmek ise biz Türk milletinin boynunun borcudur.

Bebek katili PKK, ormanlarımızı yaksa da bizler, en kısa sürede fidanları yeniden toprakla buluşturmayı biliriz.