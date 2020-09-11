Günlük Hayatta Disiplin Sağlamanın Pratik Yöntemleri

Disiplin başlı başına önemli ve uygulaması zor kavramlardan biridir. Disiplin, sorumlulukların tam olarak, zamanında ve sorunsuz bir biçimde tamamlanması demektir. Disiplinde belli kurallar vardır ve bu kurallar şartlara göre belki biraz esnetilecek istenilen sonuca ulaşmaktır. Disiplin hayatın her alanında karşımıza çıkan önemli kavramlardan biridir. Çalışma alanlarında, günlük işlerde, sınavlarda, öğrencilerin, yetişkinlerin farklı farklı alanlarda uyguladığı kurallar bütünüdür.

Günlük hayatta ise disiplin için bilinmesi gereken bazı ufak noktalar vardır. Bu detaylara dikkat edilirse günlük hayatta ve rutin işlerde de stressiz, sorunsuz bir biçimde kolaylıkla tüm görevler tamamlanabilir.

Günlük hayatta disiplin aslında en önemli detaylardan biridir. Çünkü günlük hayatta disiplin sağlandığı takdirde diğer önemli alanlarda da yavaş yavaş bu uygulamalar alışkanlık halini alacaktır. Örneğim en çok zorlanılan uygulamalardan biri sabah istenilen saatte kalkmaktır. Bunun için denenmiş bir yöntem ile öneride bulunabilirim.

Aslında sabah erkenden kalkmak için yapılması gereken en önemli şey neden kalkacağınıza şartlanmak ve bilinçaltımıza bu durumu kabul ettirmekten geçiyor. Bunun için bir kâğıda sabah kaçta kalkmak istediğimizi yazıp o saatte kalktığımızda ne yapacağımızı maddeler halinde sıralarsak bunu kendimize kabul ettirmiş oluruz.

Daha açıklayıcı olarak; kalktığımız andan itibaren 10 dakika spor, 30 dakika kitap okuma, 15 dakika duş, yarım saat kahvaltı halinde maddelerin en erken kalkma nedenleri daha somut bir hal alacak ve erken kalkmamız kolaylaşacaktır. Bu uygulamayı günlük diğer işlerde de kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Gün içerisinde disiplinli olamamaktan şikâyetçi olanların en büyük problemi gün içinde yapılacaklar listesine sahip olmamasıdır. Somutlaştırması olmayan yan ve açıklayıcı maddeler halinde sunulmayan her uygulama ne yazık ki yalnızca hayal olarak kalacaktır.

Günlük hayatta daha dinç, enerjik, verimli olmak için kendimize belli ödevler vermeliyiz. Örneğin gün içerisinde kendimize 5-6 tane sorumluluk belirleyerek ve bunları belli zaman dilimlerine yayarak listelersek o günün bizim için daha verimli geçtiğini ve o ödevleri tamamlamak için kendimizi şartlandırdığımızı fark ederiz. Böylece birçok hayaller ve hedeflerin yer aldığı günlük işlerde başarılı olabiliriz.