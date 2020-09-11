Kötülük İyilikten Alıkoymak

İnsanların alışkanlıklarından biride kötülüktür. Kötülük insanların iyiden uzaklaştıran yapmakta oldukları işlerin hiçbir zaman iyi ve doğru olana götürmeye hal ve davranışlarıdır. Bir şeyin iyi ve yarlı olduğunu belirleyen sadece Cenabı Allah’tır. Allah bize iyi ve doğru işler yapayı emreder, kötülükten sakınmamız gerektiğini de bizlere Kuran’ı Kerimde açıklar.

İnsanoğluna Cenabı Allah akıl ve irade gücü vermiş ve düşünüp karar vermeyi bizlere emretmiştir. Dünyada meydana gelen bütün iyilikler ve kötülükler her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın bilgisi dahilindedir. Allah insanları sınadığı için yaptıkları kötülükleri engellemez ancak bazen kötüye ve kötülüklerine imkan ve mühlet verir bunun yanında iyilik ve kötülüklerin Allah’ın bilgisi ve izni dahilin de olması kötülüğü istediği anlamına gelmez, çünkü Allah insana kötülük yapma yeteneğini verdiği gibi ondan sakınma yeteneğini de vermiştir.

“Onlara bir iyilik gelirse bu Allah’tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki hepsi Allah’tandır” ayeti bunu izah etmektedir. Kuranı Kerimde kötülük hakkında verilen bilgiler Müslümanın zihninde iyi ve kötüye dair sağlam bir bilinç oluşturur. Yaptığı iyilikler gibi işlediği kötülüklerin zamanla sadece birer kara nokta olmaktan çıkıp gönlünü bütünü ile kaplayacak bir tas yığınına dönüşebileceğini öğrenir.

Kuranı Kerimin kötülük konusundaki uyarısı açıklar evet “Kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış olan kimseler var ya işte onlar cehennemliklerdir onlar orada ebedi kalacaklardır” (Bakara 81) İyiler için Allah rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır duyurulmuştur.

Kötülükten sakınmak her daim iyilik istemek, iyilik yapmak, insanlığın ve ola gelmiş bütün işlerin yolunda olması demektir. Allah resulü sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eli ile değiştirmeye çalışsın, eğer buna da gücü yetmez ise dili ile değiştirmeye çalışsın, buna da gücü yetmez ise kalbi ile nefret etsin buyurmuştur.

En güzel şekli kötülük istememek, düşünmemek, yapmamak, gereği gibi kusurları örtmek Cenabı Allah emri üzere Hz Peygamberin hayatını örnek alarak yaşamaya çalışalım. Kötülükten uzak durup iyiliği emredelim. Selam ve Dua ile.