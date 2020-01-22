Güvenpark, Mansur Yavaş ve Vizyon

Ankara Güvenpark’taki dolmuş durakları yıllardır çözüm bekliyor. Daracık bir alana sıkışmış dolmuşlar, malumunuz bölgede hem trafiğe hem de görüntü kirliliğine neden oluyor!

Geçtiğimiz yıllarda dolmuş duraklarının yer altına alınması planlanmıştı; ama bu konuda ne bir somut adım atıldı ne de başka bir projeyle ilgili olumlu bir gelişme yaşandı.

Güvenpark’taki dolmuşların akıbeti merak edilirken bu dolmuş duraklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alındı. Eğer bu karar hayata geçerse söz konusu dolmuş durakları, Kumrular Caddesi’nin sonunda yapılacak olan caminin altındaki katlı otoparka taşınacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı ile ön protokol imzaladıklarını da açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Başkentli gazetecileri ağırlayan Başkan Yavaş şunları söylemişti: “Keçiören Metrosu’nun Kızılay’a ulaşacak olmasıyla dolmuş duraklarının olduğu o bölgeyi metro istasyonu yapacağız. Bu yüzden dolmuş duraklarını kaldıracağız. Bu süreç önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleşecektir. Taşınma olduktan sonra Güvenpark’ın daha rahat bir nefes alacağını ve oradaki dolmuşlarımızın daha modern duraklara taşınacağından vatandaşlarımızın şüphesi olmasın.”

Başkan Yavaş, bölgedeki esnafın, dolmuş duraklarının yer altına alınması talebine rağmen, Büyükşehir olarak durakların yer altına alınması fikrine neden sıcak bakmadıklarını da açıkladı. Bakın Sayın Yavaş’ın bu konuda birazdan aktaracağım sözleri çok önemli.

“Eğer biz bugün dolmuş duraklarını yer altına alırsak gelecek yıllarda o hatta Kızılay’a yeni bir metro yapılmasını da engellemiş oluruz” diyen Başkan Yavaş, Ankara’nın ulaşımda geleceği adına son noktayı koydu.

Çünkü Ankara’da her yol Kızılay’a çıkar. Gün içinde bölgenin nüfusu milyonlara ulaşmaktadır. İleride Kızılay’a ulaşım konusunda farklı projelere illaki ihtiyaç duyulacaktır. Dolmuş durakları yer altına alınıp zamanla metro ihtiyacı hasıl olduğunda, bundan dolayı metronun yapılamaması çok üzüntü verici olurdu. Ankaralının kaybetmesini de kimse istemez.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın milyonları ilgilendirecek bir konuda hayati bir karar almasından dolayı kendisine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum.

Belediye başkanlarının vizyon sahibi olmalarının ne kadar önemli olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Belediye başkanlarının her konuda geleceği düşünerek adım atması herkesin yararına olacaktır.

