Âlimin Ölümü Âlemin Ölümü

Hep böyle değil midir? Sağlığı, gençliği, dinçliği kaybedince kıymete bindirmez miyiz? Sevdiklerimize olan hislerimizi, en çok toprağa gömerken hissedip kavrulmaz mı ciğerimiz? İnsanoğlu nankör…

Kıymetini bilemediklerimizden bir kısım da Âlim zâtlardır. Mânâ devi bu kahramanlar ömrünü ümmeti Muhammed’e feda etmişken, neredeyse her anını bizim selametimiz için değerlendirirken onların kıymetini dünyasını değiştirdiklerinde fark eder, lâyık olamamanın sancısıyla kıvranırız. Efendimiz demiştir ki; ‘’Âlimin ölümü Âlemin ölümüdür.’’

Yine iki cihan serveri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor; ‘’ (Ahir zamanda, âlimler ölür, cahiller din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır.) [Buhari]

(Bir âlim ölünce, İslam’da bir gedik açılmış olur ve kıyamete kadar kapanmaz.) [İ. Süyuti]

(Âlimin ölümüne üzülmeyen, münafıktır. Bir âlimin ölümünden daha büyük musibet yoktur. Bir âlim ölünce, gökler ve göklerde olanlar, yetmiş gün ağlarlar.) [R. Nasıhin]

(Âlim ölünce, denizdeki balıklar bile kıyamete kadar ona istiğfar ederler.) [Deylemi]

(Bir âlimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır.) [Taberani]

İşte iki hafta önce Şah-ı Urfa Seyyid Abdulbaki Hazretleri (k.s) Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Yaşı 100’ü aşkındı. Ayakta zor durmasına rağmen namazlarını ayakta eda ediyordu. İlmi ve nasihatleriyle gördüğü herkesin hayrına vesile olmaya çalışır, tebessümünü eksik etmezdi.

İşte daha birkaç gün önce Nurşin medresesinde baş müderrislik yapan Şeyh Abdulkerim Hazretleri (k.s) rahlesi başındayken talebelere ders verdiği esnada bir nasipsiz tarafından rahlesi başında şehit edildi.

Üzerimize adeta titreyen bu zatların kıymetini bilmemiz, faydalanmamız azami derecede önemlidir. Bunu beceremeyen biri olarak bu konuda daha fazla konuşmaktan ar ediyor, bu konudaki sözlerin bütününü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’den aktarıyorum:

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Âlimin mürekkebi, şehidin kanı ile tartılır, âlimin mürekkebi, ağır gelir.) [İ. Neccar]

(Âlimler Peygamberlerin vârisidir.) [Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi]

(Âlimler [hak yolu gösteren] birer rehberdir.) [İ. Neccar]

(Âlimlere uyun! Onlar, dünya ve ahiretin ışıklarıdır.) [Deylemi]

(Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu.) [İ. Maverdi]

(Bilmediklerinizi salih âlimlerden sorup öğrenin!) [Taberani]

(Âlim, Allahü teâlânın güvendiği kimsedir.) [Deylemi]

(Salih âlim ile nebi arasında bir derece fark vardır. O da nebilik makamıdır.) [R. Nasıhin]

İlim ve âlim kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Âlime hürmet eden, bana hürmet etmiş, onu ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur.) [İ. Rafii]

(Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir.) [Deylemi]

(Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helak olursunuz.) [Beyheki]

(Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir.) [Hakim]

(Âlim ile beraber olun, diz dize oturun. Çünkü Allahü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbleri de ilim nuru ile diriltir.) [Taberani]

(Kıyamette Peygamberler, âlimler ve şehidler şefaat eder.) [İbni Mace]

(Cennette de âlime ihtiyaç olur. Cennet ehline "Ne arzunuz varsa isteyin" diye sorunca, ne isteyeceklerini şaşırıp âlimlere bakarlar. Âlimler de, "Şunu isteyin" derler.) [Deylemi]

(Âlimin âlim olmayana üstünlüğü, Peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir.) [Hatib]

(Âlimin âbide üstünlüğü, dolunayın, yıldızlara olan parlaklığı gibidir.) [Ebu Nuaym]

(Âlim, âbidden yetmiş derece üstündür. Bid’at ortaya çıkınca âlim, halkı ikaz eder. Âbid bid’atten habersiz, ibadetle meşgul olur. Bu bakımdan da âlim, âbidden kıymetlidir.) [Deylemi]

(Şeytanın bir âlimden korkması, cahil olan bin âbidden korkmasından daha çoktur.) [Beyheki]

(Kıyamette âbide Cennete gir, âlime ise halka şefaat için bekle denir.) [İ Maverdi]

(Bir âlim, bir şehirden gelip geçse, onun ayak basmasının hürmetine, oradaki kabristandan kırk gün azap kaldırılır.) [R.Nasıhin]

Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere, ali ashabına, ehlibeytine, enbiyalara ve evliyalara, mü’min ve mütedeyyinlerin, âlimlerin ve şehitlerin aziz ruhlarına fatiha, biz biçarelere ise bol dua…

