Güzel şeyler de oluyor

İstanbul seçim telaşında iken Ankara haftasonu güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Belediyesi ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı katkılarıyla Nallıhan’da 6’ncı Foto Safari Yarışması yapıldı. Türkiye’nin her yerinden fotoğrafçılar kuşlar için Ankara’ya geldi. Bizler de bu vesileyle programa iştirak ettik. Ankara’da doğup büyümeme rağmen Nallıhan’a ilk defa bu etkinlik sayesinde adım attım. Kuş cenneti gerçekten de görülmeye değer bir yer. Daha önce gidip görmediğime pişman oldum. Nallıhan’ın doğası yazarak anlatılmayacak kadar güzel, birçok yerine el değmemiş. Sadece doğası da değil insanı da o kadar misafirperver ve sıcakkanlı ki hayran kalmamak elde değil. Gittiğinizde işte has Anadolu insanı bu dedirtiyor adama.

Bu kadar güzelliği bir arada görünce insan bozulacak diye de korkmuyor değil. Netice de insanın olduğu birçok yer tahribe uğruyor. Ama inanıyorum ki burası insanın eli değdiğinde daha da güzelleşecek. İnanıyorum çünkü Türkiye’nin ilk kuşlar için “cennet tüneli” buraya yapılıyor. Yol 2 bin 600 metrelik bir tünele alınıyor. Neden yapılıyor? Kuşlar araç seslerinden rahatsız olmasın diye. Yakın zamanda da açılacakmış. Eski yol da kullanılmayacakmış. Bu haberi bizzat duyunca memlekette güzel şeyler de oluyormuş yahu demeden alamıyorsunuz kendinizi.

Bölge hakkında da baya bir bilgi sahibi oldum. Kuş cenneti 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu sayı Türkiye’de bulunan kuş türlerinin neredeyse yarısına denk. Soyu tehlikede bulunan karaleylek Türkiye'de en çok burada görülüyor. Türkiye'deki 6 balıkçıl türünün tamamı ile 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş bulunuyor.

Kuşları uçarken izlediğinizde arka planda yer alan jeolojik yapılar rengarenk bir görüntü sunuyor. Sulak, çamur düzlükleri, ağaçlık, bozkır ve kayalık alanları ise hem fotoğraf severler hem doğa severler için bire bir. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isterseniz, belki bir hafta sonu gidersiniz. Özellikle de aileler, çocukları ile giderlerse doğa ve kuşlar konusunda hem eğitici hem öğretici bir haftasonu geçirmiş olurlar.

