Hadi Özışık: Kürt kökenli Türk vatandaşıyım, HDP beni temsil etmiyor

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Kürt kökenli bir Türk vatandaşı olduğunu belirterek, HDP’nin kendisini temsil etmediğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık , Habertürk TV’de katıldığı bir programda, HDP’nin Barış Pınarı Harekatı’na karşı açıklamalarına tepki gösterdi.

HDP’lilerin Suriye’de vurulan teröristleri “sivil kişiler” olarak gösterme çabasını değerlendirirken “Alçaklıkta sınır tanımadılar. İşgalcilikle, kıyımla bizi suçladılar” diyen Hadi Özışık, HDP’lilerin Suriye’deki töreristlerden “kardeşlerimiz” diye bahsettiğine vurgu yaptı.

Gazeteci Hadi Özışık ardından da, “Biz şimdi konuştuğumuzda bile Kürt düşmanısın diye mesaj atanlar var, sosyal medyada” deyip, şu notu düştü:

“Ben bir Kürt kökenli Türk vatandaşıyım ve bunlar beni temsil etmiyorlar. Bu HDP’lilerin yaptığı açıklamalar beni temsil etmiyor. Benim haklarımı korumuyor. Bunlar bana hakarettir.”



