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Hafter heyeti ateşkes için yeniden masaya oturdu

Hafter heyeti ateşkes için yeniden masaya oturdu, BM ateşkes görüşmelerinin 3 Haziran'da başladığını duyurdu.
Hafter heyeti ateşkes için yeniden masaya oturdu

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) 'Libya hükümeti ile Hafter milislerinin ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiği' yönündeki açıklama hakkında konuştu.

GÖRÜŞMELER 3 HAZİRAN'DA BAŞLADI

Vellucci, UNSMIL iletişim sorumlusundan edindiği bilgiye göre, ateşkes görüşmelerinin 3 Haziran'da başladığını aktardı.

Velluci, görüşmelerin ilk etapta UNSMIL ve LNA heyeti arasında yapıldığını belirtti.

Görüşmelerin, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapıldığı bilgisini paylaşan Vellucci, UNSMIL'in görüşmelerin gidişatına ilişkin bilgilendirme yapacağını kaydetti.

BM'DEN DE AÇIKLAMA BEKLENECEK

BM'nin belirlediği format kapsamında Libya görüşmeleri taraflarla ayrı ayrı (dolaylı) yürütülüyor. Öte yandan UNSMIL'in ateşkes görüşmeleri kapsamında Libya hükümetini temsil eden heyetle yapacağı görüşmelerin ardından BM'den bir açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

UNSMIL'den 2 Haziran'da yapılan açıklamada, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurulmuştu.

Açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

LİBYA KRİZİ İÇİN 3 AYRI MASA KURULDU

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda  Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

LİBYA'DA SON DURUM NE?

Libya'da ordu birlikleri, 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Libya ordusu, milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı da 3 Haziran'da geri aldıklarını duyurmuştu. Libya ordusu bir sonraki gün ise başkent Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Libya ordusu bu sabah saatlerinde de Hafter'e bağlı milislerin, başkente yönelik saldırılarda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yi kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Burada Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerini Trablus il sınırlarının tamamından çıkarttıktan ve Terhune kentinde kontrolü sağladıktan sonra yeni hedeflerini belirledi.

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