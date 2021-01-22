  • BIST 1.535
  • Altın 439,685
  • Dolar 7,4280
  • Euro 9,0320
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Hazine Bakanlığı'ndan 'vergi gelir payı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtildi.
Hazine Bakanlığı'ndan 'vergi gelir payı' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığına dair haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bilindiği üzere, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanunun 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının 'e' bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır" denildi.

'DAHA ÖNCE UYGULANAN KESİNTİ ORANLARI DEVAM ETMEKTE'

Daha önce uygulanan kesinti oranlarının aynen uygulanmaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VakıfBank'tan imalatçı ve ihracatçıya 40 milyar liralık yeni kredi paketi22 Ocak 2021 Cuma 10:40
  • VakıfBank'tan imalatçı ve ihracatçıya 40 milyar liralık yeni kredi paketi22 Ocak 2021 Cuma 10:30
  • Borsa güne düşüşle başladı22 Ocak 2021 Cuma 10:30
  • Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da 250 tekne hamsi peşinde22 Ocak 2021 Cuma 10:29
  • Bakan Selçuk duyurdu: Zam farkları hesaplara yatıyor22 Ocak 2021 Cuma 09:55
  • Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı22 Ocak 2021 Cuma 09:18
  • Karadeniz'deki hamsi 20 TL'den alıcı buluyor21 Ocak 2021 Perşembe 15:49
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı21 Ocak 2021 Perşembe 15:46
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı21 Ocak 2021 Perşembe 15:43
  • OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak21 Ocak 2021 Perşembe 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti