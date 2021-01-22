Hazine Bakanlığı'ndan 'vergi gelir payı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığına dair haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bilindiği üzere, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanunun 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının 'e' bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır" denildi.

'DAHA ÖNCE UYGULANAN KESİNTİ ORANLARI DEVAM ETMEKTE'

Daha önce uygulanan kesinti oranlarının aynen uygulanmaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam etmektedir."