  • BIST 100.874
  • Altın 382,807
  • Dolar 6,9956
  • Euro 7,5769
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık." ifadesinde bulundu.

Albayrak, "Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz." diye konuştu.

Albayrak, "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'TOBB Nefes Kredisi' yeniden devrede27 Nisan 2020 Pazartesi 16:39
  • Türk şoförlerle ilgili önemli karar27 Nisan 2020 Pazartesi 10:42
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık27 Nisan 2020 Pazartesi 09:34
  • Küresel piyasalar merkez bankalarını bekliyor27 Nisan 2020 Pazartesi 09:06
  • Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar'dan 'fiyat istismarı' uyarısı26 Nisan 2020 Pazar 11:40
  • Yerli turistler 2019'da yakınlarını ziyaret için 22,2 milyar lira harcadı26 Nisan 2020 Pazar 11:37
  • Türkiye'de vergi mükellefleri 11,5 milyona yaklaştı26 Nisan 2020 Pazar 11:36
  • Bakan Pekcan: Temassız ticaretle tır ve vagon geçişleri arttı26 Nisan 2020 Pazar 11:31
  • Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü25 Nisan 2020 Cumartesi 12:34
  • Düğün alışverişleri online mecralara kaydı25 Nisan 2020 Cumartesi 12:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti