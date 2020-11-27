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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜSİAD heyetiyle verimli bir toplantı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyetiyle gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜSİAD heyetiyle verimli bir toplantı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyasıyla ilk görüşmeyi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Verimli bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdikleri iş dünyası buluşmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacakları toplantılara başladıklarını belirten Elvan, şunları kaydetti:

"İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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