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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, Meclis'te yemin etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Lütfü Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Resmi gazetede yayımlanan kararla Nureddin Nebati atandı.

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ OLDU

Kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati Türki Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yeni bakan Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti. 

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