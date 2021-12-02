Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, Meclis'te yemin etti.