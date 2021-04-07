Dünya kurulduğundan itibaren olduğu gibi bugün de hedeflerimize odaklanmak, inanmak, yapacağın işin büyüklüğü hedefin büyüklüğü ile orantılıdır. Ömrümüzün en büyük nihai hedefi Allah rızasını almaktır. Nihai hedefe ulaşılabilmesi için ara hedeflere ulaşmak dimdik ayakta yürüyüşümüzdeki kararlılığımız, yılmadan yorulmadan her ara hedeflere ulaşmak nihai hedefin sağlanan basamaklarıdır. Onun için 2023 hedefimiz kolay olmayıp çok gayret isteyen, ter isteyen, koşu bittiğinde bile hız kesmeyen inanç ve karar ister.

Yetimin başı okşanmalı, mazlumlara ümit olunmalı, güven ve inancımızı azaltmadan her geçen gün arttırmalıyız. Fedakârlığımız, gayretimiz, inandığımız yolda doğru ve başarıya kilitlenmiş olarak gevşememeli, tereddüt etmemeli, geri adım atmadan Allah’ın vaat ettiği nihai hedefin önemli yol haritaları olduğuna inancımızı yüksek tutmalıyız.

Yıllarca yerli ve milli hedefler yerine hilalin düşmanı haçlılar yani Avrupalılaşmaya çocukluğumuzdan bu yana hedef gösterildi. Allah’ın yardımı mazlumların duaları, kararlılığımız, dik duruşumuz, hedefe yürürken ki kararlılığımız, başarılı sonuçlar; Avrupalılaşmayı değil yerli ve milli olma ayağımızı yere sağlam basmada çözüm olduğunu gördük. Örnek almamızı istedikleri ülkelerin öyle olmadığını gördük.

Libya, Fas, Tunus, Afrika gibi dünyanın değişik ülkelerinde emperyalist barı ülkelerin sadece sömürmek hedefinin olduğu uygulamalar zulme dönüşmüştür. Yolumuzu bekleyen geçmişte aynı Osmanlı çatısı altında yaşayan sömüren değil veren bir geçmişi olan ülkelerin hasret bitsin, bir olalım dendiğinde ilk uygulamada, geçmişi, ortak değerleri olmayan bize ne işiniz var diyor. Peki tarih, kültür, değerler birliği olmayan, komşu olmayan siz batılılar asıl sizin ne işiniz var.

Azerbaycan’daki, Suriye’deki, Afrika’daki vs. başarılarımız dostlarımıza moral olmuştur. Yeni yeni hedefler koymuşlardır.

Kıbrıs savaşı çıktığında haber yaptığım için iyi biliyorum. Film güzel hazırlanmış, Yunanistan Osmanlının yıkılmasında ve Trakya da soydaşlarımıza, mazlumlara yaptığınız zulüm unutulmuş değildir. Hem suçlu hem de emperyalist ülkelerin programlarıyla atalarımızın vatan parçasına sahiplenen, deniz kenarları en fazla olan ülkemizi yok saymak hayra alamet değildir. Osmanlıdan sonra yaptığınız yıkımları, zulmü insanlar sürekli anlatıyorlar. Gaza gelmeden komşu mazlumların yüzünün gülmelerine de engel olma. Sömürmeyen, adil paylaşan, veren, yaratanı yaratandan ötürü seven aziz milletimizi güzel günler bekliyor.