Aşı Deneyimi 

Gazetecilere aşı önceliği tanınmasının ardından meslektaşlarımız gibi ben de randevu alarak aşının ilk dozunu oldum.

Bu yazımda aşı deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Hangi aşıyı tercih ettim o konuda bilgi vereceğim.

Basın mensuplarına aşı önceliği tanınır tanınmaz hemen randevumu e-nabız üzerinden geçtiğimiz pazartesi günü için aile hekimimden aldım.

Geleneksel yöntemlerle yapıldığı için Sinovac aşısı olmak istedim.

Randevu saatimde aile hekimine gittiğimde "aşı kalmadı, öğleden sonra gelecek. Erken gelmeye çalışın çünkü gelen aşı da bitebilir" yanıtını aldım.

Ardından oradan ayrılarak iş yerime gittim.

Aile hekimine yetişemeyeceğimi düşünerek öğleden sonra aynı güne yeni bir randevu daha oluşturdum. Eski Numune Hastanesi'nin olduğu Kovid-19 aşı bölümüne giderek aşının ilk dozunu oldum.

Sinovac aşısı olmaktan yanayım ancak sonradan bazı arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine koruyuculuğu daha fazla olduğu bilinen Biontech'ten yana tercihimi kullandım.

Biontech aşısı olacakların imzalaması gereken yazılı kağıdı imzaladıktan sonra sıramı beklemeye başladım.

Biontech aşı firmasının doğacak sorumluluğu kabul etmemesi için bize imzalattıkları kağıt biraz canımı sıksa da aşı olmaktan vazgeçmedim. (Sinovac aşısı olmak isteyenler herhangi bir kağıt imzalamıyor)

Biraz beklemenin ardından aşımı yaptırdım.

İğneyi hiç hissetmedim desem yerinde olur.

Önlem amaçlı 15 dakika bekledikten sonra oradan ayrıldım.

"Biontech aşısı kolda biraz ağrı yapabiliyor" demişlerdir aşı vurulan kişiler. Gerçekten de o ağrıya ben de şahit oldum. Özellikle gece yatarken ağrıyı hissettim. Uykumdan uyandığım anlar oldu.

Başka bir yan etkisine şahit olmadım.

Aşı olmak biraz olsun beni motive etti ve psikolojik olarak rahatlattı.

Bu vesile ile başta Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.