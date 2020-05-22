Her Zorlukta Azim Gösterebilmek

İnsanlar yeryüzünün halifesi olarak Cenabı Allah (C.C) tarafından bu dünya âlemine getirilmiştir. İnsanların kendilerine göre değişik özellikleri vardır, kişiden kişiye farklı özellikler gösterir, davranışlarımızın birçoğu iyi ve doğru olsa da bazı davranışlarımız yanlış ve kötü sonuçlar doğurabilir.

Bu davranışlar ve kişiliğimiz Cenabı Allah tarafından bize sunulmuş ve insandan insana farklı şekiller ortaya çıkmıştır. Azim göstermek, insanların kişiliği ve karakteriyle alakalı bir durumdur. İnsanlar yapacağı işleri ve ibadetleri sabırla ve azim ile yapmaya çalışırlar, azim göstermeyenler ise çabuk yorulur ve yapacakları işlerden vazgeçebilirler. İbadetlerde ise insanın iradesi ve azmi devreye girmektedir.

Azimli ve istikrarlı, kararlı davranış sergileyerek yapacağımız ve yapmakta olduklarımız ile bizlere devamlılığı sağlayacaktır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye sorulduğunda Rasullullah, “Az da olsa devamlı olandır” buyurdu. İbadetlerimizde az olup devamlı yapılan ibadetleri tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz de tebliğ görevinde kararlı ve azimli olmuştur.

Amcası Peygamber Efendimize bu davadan vazgeç dediğinde, “Ey amca Allah’a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elimi güneşi sol elime ayı, koysalar Allah dinini güç yetirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar bundan vazgeçmeyeceğim” demiştir.

Azim dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olma ve şartların değişmesi halinde dahi aynı azim ve sebatı gösterebilmektedir. Müslüman kişi her iki durumda da ölçülü ve dengeli davranmalı sıkıntılar karşısında eğilip bükülse de doğrulmayı ve olgunlaşmayı bilmeli azim ve sebatını kaybetmemelidir. Mümin taze bir ekin gibidir olgunlaşıncaya kadar rüzgâr onu eğip büker bazen yere yatırır, bazen de doğrultur, ama kırılmaz.

Sabır istikrarı korumanın en temel yoludur. Sabır kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olması tahammül etmesi kendisini tutması sakin olmasıdır. Zorluk ve olumsuzluklara karşı güçlü ve dirençli olmalıyız. Bu içerisinde bulunduğumuz zor günlerde de sabır ve azim gösterelim ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) duasında Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah’ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl diye dua etmiştir. Her zorluklarda ve sıkıntılarda azim ve sebat gösterebilmek dileği ile Selam ve Dua ile.