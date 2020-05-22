  • BIST 102.649
  • Altın 377,098
  • Dolar 6,7924
  • Euro 7,4406
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 20 °C

Her Zorlukta Azim Gösterebilmek

» »
Şule Erciyas

İnsanlar yeryüzünün halifesi olarak Cenabı Allah (C.C) tarafından bu dünya âlemine getirilmiştir. İnsanların kendilerine göre değişik özellikleri vardır, kişiden kişiye farklı özellikler gösterir, davranışlarımızın birçoğu iyi ve doğru olsa da bazı davranışlarımız yanlış ve kötü sonuçlar doğurabilir. 

Bu davranışlar ve kişiliğimiz Cenabı Allah tarafından bize sunulmuş ve insandan insana farklı şekiller ortaya çıkmıştır. Azim göstermek, insanların kişiliği ve karakteriyle alakalı bir durumdur. İnsanlar yapacağı işleri ve ibadetleri sabırla ve azim ile yapmaya çalışırlar, azim göstermeyenler ise çabuk yorulur ve yapacakları işlerden vazgeçebilirler. İbadetlerde ise insanın iradesi ve azmi devreye girmektedir. 

Azimli ve istikrarlı, kararlı davranış sergileyerek yapacağımız ve yapmakta olduklarımız ile bizlere devamlılığı sağlayacaktır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye sorulduğunda Rasullullah, “Az da olsa devamlı olandır” buyurdu. İbadetlerimizde az olup devamlı yapılan ibadetleri tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz de tebliğ görevinde kararlı ve azimli olmuştur. 

Amcası Peygamber Efendimize bu davadan vazgeç dediğinde, “Ey amca Allah’a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elimi güneşi sol elime ayı, koysalar Allah dinini güç yetirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar bundan vazgeçmeyeceğim” demiştir. 

Azim dışarıdan gelen olumsuz şartlara karşı dirençli olma ve şartların değişmesi halinde dahi aynı azim ve sebatı gösterebilmektedir. Müslüman kişi her iki durumda da ölçülü ve dengeli davranmalı sıkıntılar karşısında eğilip bükülse de doğrulmayı ve olgunlaşmayı bilmeli azim ve sebatını kaybetmemelidir. Mümin taze bir ekin gibidir olgunlaşıncaya kadar rüzgâr onu eğip büker bazen yere yatırır, bazen de doğrultur, ama kırılmaz. 

Sabır istikrarı korumanın en temel yoludur. Sabır kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olması tahammül etmesi kendisini tutması sakin olmasıdır. Zorluk ve olumsuzluklara karşı güçlü ve dirençli olmalıyız. Bu içerisinde bulunduğumuz zor günlerde de sabır ve azim gösterelim ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) duasında Ey kalpleri halden hale değiştiren Allah’ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl diye dua etmiştir. Her zorluklarda ve sıkıntılarda azim ve sebat gösterebilmek dileği ile Selam ve Dua ile.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti