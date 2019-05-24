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Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 15 ölü

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 15 ölü

Yangın, Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksinde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3üncü ve 4üncü katlarında çıktığını; en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİDEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, Surat’ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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