Hobi bahçesi teklifi ertelendi

Medyada “Hobi bahçelerine yıkım düzenlemesi geliyor” şeklinde yer alan kanun teklifi ertelendi.

Meclis Tarım Komisyonu Başkanı ile Tarım Bakanı’nın “Hobi bahçelerindeki izinsiz yapıların yıkılacağı” yönündeki açıklamaları sonrası AK Partili bir grup milletvekili tarafından 34 maddelik bir yasa teklifi hazırlanmıştı.

Meclis gündemine getirilen “Gıda, Tarım ve Orman alanında bazı düzenlemeler yapılması” içerikli teklif, “tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi”ni öngörüyordu.

Bu noktada, aykırılığın ilk tespitinde bin TL’den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metre karesi için 10 TL idari para cezası uygulanması ve aykırılığın giderilmesi için 2 ay süre verilmesi, bu süre içinde aykırılık giderilmezse ilk aşamada uygulanan idari para cezasının 3 katı olarak uygulanması ve 1 ay içinde belediye veya il özel idaresince yıkılması; belediye veya il özel idaresince yıkılmaması durumunda aykırı yapının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkılarak yapılan masrafın 2 katı olarak Bakanlık tarafından ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilmesi teklif ediliyordu.

Görüldüğü üzere teklifte hobi bahçeleri değil, üzerlerine yapılan izinsiz yapılar sorun olarak görülüyorsa da, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle hobi bahçelerinin yıkım sürecinin resmen başlayacağı algısı oluşmuştu.

Bu noktada bahçe sahiplerinden tepkiler yükseldi.

Pek çoğunun Yapı Kayıt Belgesi vardı.

Devletin çıkardığı İmar Barışı ile “izinsiz” yapılarına Yapı Ruhsat Belgesi almışlardı.

Böylelikle izinli hale gelmişti yapıları.

Ayrıca buralarda zaten ağaç dikerek, sebze yetiştirerek “tarım” yapıyorlardı! Tarım yaptıkları bahçelerine başlarını sokacak bir “yapı” inşa etmişlerdi. Bunun kime ne zararı vardı vs…

Örneğin Meclis’e dilekçe ile seslerini duyurmaya çalışan hobi bahçesi sahipleri şöyle diyorlardı:

“Orta ve alt gelir grubundan vatandaşlarımızın dişinden tırnağından arttırdığı birikimlerle yaptığı bahçeleri birkaç kötü örnekten hareketle yok etmek insanı yaşat ki devlet yaşasın görüşüne de aykırıdır.”

Burada “birkaç kötü örnek”ten kasıt, zaten küçücük olan bahçeyi evdi, havuzdu, yoldu derken beton yığınına çevirerek bahçe olmaktan çıkaran vatandaşlardı.

Bence de haklılar.

Kurunun yanında yaş da yakılmamalıydı.

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Hobi bahçesi sahiplerinin bu itirazları, tepkileri yankı buldu.

Teklif, Ekim ayına ertelendi.

Bu, “teklifin Ekim ayında aynen geri geleceği” anlamını taşımıyor.

Üzerinde değişiklikler yapılacaktır.

Cezai yaptırımlar ağırlaştırılıyordu; bunlar hafifletilecektir.

Ve “yıkım esaslı” olmaktan çıkarılıp, uygun ölçülerde maddi cezai işlemler ile mevcut hobi bahçelerinin üzerlerindeki yapıların izinli hale gelmelerinin önü açılacaktır. “Yıkım” çok ama çok aykırı yapılar için geçerli hale getirilecektir.

Gerek Tarım Bakanı, gerekse Meclis Tarım Komisyonu Başkanı başından itibaren asıl sorun olarak “kooperatif hisseli hobi bahçeleri”ni gösteriyordu. Tapulu hobi bahçeleri ile ilgili ciddi bir sıkıntı görülmüyordu.

Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin, hobi bahçeleriyle ilgili yaşanan bu süreci başlatan açıklamaları aynen şöyleydi:

“Koronavirüs salgınından sonra toprağa artan ilgi nedeniyle tarım arazilerinin noter satışıyla hisseli olarak satışlarının yapılarak bu alanlar üzerinde izinsiz hobi bahçeleri oluşturulduğunu görüyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki, noter aracılığı ile yapılan satışlarda arazinin değil, kooperatif veya şirketin hissesi satılmaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın noter satışı yapılan arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacakları ve tasarruf haklarının da bulunmayacağını, bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde cezai müeyyidelerle karşılaşmanın yanında, satın aldıkları taşınmazların yıkılması ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim.”

Yeni teklifte “kooperatif hisseli bahçeler”e yenilerinin eklenmesinin önü net bir şekilde kesilebilir.

Sürecin sonunda havuzlu villa türü çok aykırı yapılar yıkılabilir. Mevcutlardan gerisi cezasını ödeyip, bu arada gerekli izinleri alarak, varlıkları koruyabilir. Ve tapulu araziler üzerinde yeni yapılacak olanlar en baştan bu izinlere göre şekillenir. Kooperatiflerin ise bir tarlayı alıp bölmesinin önü baştan kapatılır diye düşünüyorum.

Tabi bir ihtimal de, unutulur gider; bu ve benzeri teklif Meclis gündemine hiç gelmez.

Bekleyip göreceğiz.