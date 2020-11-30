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Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu anlar kamerada

ADIYAMAN'da, Hasan Sever, sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Husumetlisince sokak ortasında tabancayla vurulduğu anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Sever, iddiaya göre sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirsiz husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sever, husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Sever, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Öte yandan, Sever'in tabanca ile vurulma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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