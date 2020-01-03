İbadetlerin özü; Namaz  

Namaz ibadetlerin özüdür. Namaz Allah’a yakınlaşmak için en güzel zikirdir. Namaz Allah’ın imandan sonra gelen en önemli emridir. Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir bağdır. Namaz Allah’ın kudretini idrak eden ve büyüklüğü karşısında hayranlık duyan insanın bu hürmet ve hayranlığını belirli vakitlerde en münasip söz ve hareketlerle dile getirmesidir.

Namaz Allah’a bağlılık sağlar, her an Allah’ı hatırlatır onun huzurunda bulunuyormuşçasına huşu ve heves verir, Allah’a bizi bağlayan birçok ibadetler vardır, ancak namaz kadar güzel ve Allah’a yakınlaştırıcı güzel bir bağ yoktur. Allah’ın rızasını kazanmak sadece namaz da değil bütün hallerimizde bütün ibadetlerimiz de Allah’ın rızasını istememiz gerekmektedir.

Kuranı Kerim’de, “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı tesbih etmesin, Allah’ı zikretmesin ve Allah’a ibadet etmesin fakat siz onların bu tesbih ve ibadetlerini anlayamazsınız.” (İsra Suresi 17 Ayet)

Namaz bizlere miraç gecesi farz kılınmış, namaz müminlere miraç hediyesidir. Miraç insanlık tarihinde yalnız Peygamber Efendimiz (S.A.V) nasip olmuştur, böyle yüce bir mertebeye hiçbir beşerin ulaşması mümkün değildir. Ancak yüce Rabbimiz biz müminlere günde 5 defa miraç hazzını yaşama imkânı lütfetmiştir. Bizler secde edip Rabbimize yaklaşmalıyız. Allah’ın bize buyurduğu farz ibadetimizi yerine getirmeliyiz.

Namaz insanı her türlü çirkinlikten ve kötülüklerden alıkoyar. Namazlarımızı Allah’ın razı olduğu şekilde yapmaya çalışalım. Allah’a çokça zikredenler zümresine yazılmayı dileyelim. Bizler Allah’ın izni ile Peygamber Efendimizle aynı yolda olmayı dileyelim. Bu dünyada Allah’ın emrettiği şeyleri yapalım, biz bu dünyada Allah’ı çokça analım Allah (C.C) bizleri unutmasın diye dua edelim. Allah’ın razı olduğu kullardan olmak dileği ile.

