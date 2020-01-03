Yusuf Kaplan’dan 100 Tavsiye Kitap

Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği önemli yazarlardan olan Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’ adıyla tavsiye kitapları ara ara paylaşıyordu. Listenin son kitaplarını da ekledi ve okuma listesini tamamladı.

Yusuf Kaplan’ın tavsiye ettiği kitapların tek bir alanı yok. Tefsirden hadise, tarihten tasavvufa, edebiyattan romana kadar içerisinde sözlük ve baş ucu kitaplarının da olduğu bir liste.

Paylaştığı kitapların kuru bilgiden uzak kendini yetiştirmek isteyenlere önemli adımlar attıracak kitaplar olduğunun altını çizen Yusuf Kaplan, sert bir dille eleştirdiği eğitim sistemimizdeki açığı bu kitaplarla bir nebze olsun kapatılabileceğini söyledi.

Eğitim sistemimizin kendi değer ve kültürüne yabancı insanlar yetiştirdiği belirten Yusuf Kaplan, bunun bir milletin kendine yapacağı en büyük ihanet olarak değerlendirdi. Bu anlayışla yetişen öğrencilerin kendi benliklerinden sıyrılarak, değersiz ve köksüz bireyler olacağını savundu.

Bu durumu tersine çevirmek için öncü kuşakları oluşturacak bir okuma listesi oluşturan Yusuf Kaplan, sadece gençlerin değil herkesin bu okuma listesinden faydalanabileceğini söyledi. Yusuf Kaplan, listenin ilk kitaplarını 2017 yılında yayınlamaya başlamıştı. Böylece 100 kitaplık okuma listesi 3 senenin sonunda tamamlanmış oldu.

Yusuf Kaplan’ın tavsiye kitaplarının başında herkesin kolayca anlayabileceği, belirli bir edebi zevk ve anlayış sahibi edecek kitapların bulunması özellikle gençlerin ilgisini daha fazla celbetti. Listenin ilerki aşamalarında eklenen kitapları ise alanında tanınmış yazarların kaleme aldığı ve yüzeysel olarak değil, daha derinlikli kitaplar yer alıyor.

Birçok entelektüelin de desteklediği liste, hakkını vererek okunduğunda insanların kendilerini geliştirmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Listenin tamamına internetten ulaşabilirsiniz.