İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı

İdlib'den acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarımıza hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
2 ASKER ŞEHİT OLDU 5 ASKER DE YARALANDI
Rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda, 2 kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenilirken, 5 kahraman askerimizin ise yaralandığı öğrenildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir." denildi.
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