  • BIST 115.642
  • Altın 317,944
  • Dolar 6,1029
  • Euro 6,5856
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 11 °C
»

İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucunda 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını açıkladı.
İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı

İdlib'den acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarımıza hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU 5 ASKER DE YARALANDI

Rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda, 2 kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenilirken, 5 kahraman askerimizin ise yaralandığı öğrenildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir." denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Esed rejimine İdlib'den çekilmesi için ay sonuna kadar müddet20 Şubat 2020 Perşembe 15:00
  • Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması20 Şubat 2020 Perşembe 14:58
  • Babasını öldüren çocuğa tahliye20 Şubat 2020 Perşembe 14:56
  • Esenyurt’ta AVM’de bıçaklı dehşet20 Şubat 2020 Perşembe 14:55
  • Rusya'dan Suriye açıklaması: Türkiye ve İran mesajı20 Şubat 2020 Perşembe 14:28
  • İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli için 9 yıl hapis cezası istemi20 Şubat 2020 Perşembe 14:09
  • Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kara kutuları deşifre edildi20 Şubat 2020 Perşembe 14:05
  • AK Parti'den ırkçı saldırıya tepki: Bu yeni vahşeti20 Şubat 2020 Perşembe 13:45
  • Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 11 ölü20 Şubat 2020 Perşembe 13:42
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir20 Şubat 2020 Perşembe 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti