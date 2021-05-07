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İhracat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi

İhracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 14,3 arttı.
İhracat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,9, yakıtlarda yüzde 51,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 14,3 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39,4, yakıtlarda yüzde 11,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 9,7 yükseldi.

İhracat miktar endeksi
İhracat miktar endeksi martta yıllık bazda yüzde 32,3 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 37,8 artarken, yakıtlarda yüzde 10,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 yükseldi.

İthalat miktar endeksi ise martta yıllık bazda yüzde 10 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6, yakıtlarda yüzde 8,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,4 yükseliş gösterdi.

Endeks, ocak-mart döneminde, geçen yılın birinci çeyreğine göre değişmedi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 131,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 artarak, martta 132,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2020'de 112,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 27,1 artarak, bu yılın aynı ayında 143,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 110,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 artarak, martta 111,9 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl martta 108,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,4 artarak, bu yılın aynı ayında 115,6 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2020'de 96,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,6 puan azalarak Mart 2021'de 91 olarak belirlendi.

Dış ticaret haddi, bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak 93,9'a geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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