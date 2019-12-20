İmanı korumak Allah’ın bize lütuf ettiği kulluk bilincini yerine getirmemiz gereken en önemli vazifeden birisidir. İman Allah’ın bizlere doğduğumuz andan itibaren vermiş olduğu fıtrat üzere Allah’a kulluk etmek içindir. İnsan için dünyada sahip olduğu en kıymetli en büyük nimet hiç şüphesiz imandır.

Zira iman hem bu geçici dünyada hem de ahireti kazanmamız için huzur ve mutluluğu yakalamamız için büyük önem taşır. Allah ile kulu arasındaki en büyük bağ amellerin kabul şartı olan imandır. İman Allah’ın bizlere vermiş olduğu en büyük mutluluktur. Nitekim Kuran-ı Kerim’de, “Allah imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı fasıklığı ve isyanı da çirkin göstermiştir, işte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.” (Hucurat; 49)

Mümin insanlar hayatımızın sonun kadar imanımızı korumamız ve son nefeste Müslüman olarak imanımızı korumamız gereken Allah’ın emrettiği vazifelerimizi her türlü yerine getirmemiz gerekmektedir. Biz insanlar olarak Allah’ın verdiği görevleri yerine getirmemiz bize emrettiği ibadetleri bilinçli ve huşu içerisinde yapmamız gerekmektedir.

Bizler de bilmeliyiz ki imanı korumak bizlere hem bu dünyada hem de ahiret hayatında Allah’ın rızasına mazhar olabilmek için imanımızı korumamız şarttır. Farkında olmadan veya farkında olarak bir kötü söz ve sorumsuzca yaptığımız davranışlar bizleri imandan uzaklaştırabilir.

Bir kimse iman esaslarından birini bile inkâr eder veya dini hükümleri beğenmez, küçümser, alaya alır ve reddederse dinden dönmüş imandan çıkmış olur. Bu durumda konuştuğumuz bir sözün veya yaptığımız bir davranışın dini hayatımız için telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlar doğurabileceğini iyi düşünmeli ve hareketlerimize, ağzımızdan çıkacak sözlere dikkat etmeliyiz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) iman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır. Bizler Allah’ın istediği gibi imanlı bir şekilde yaşamaya dikkat edelim. Gönüllerimizde kin ve nefreti bulundurmayalım. Her zaman imanlı yaşayıp imanlı ölmeyi Allah (C.C) bütün Müslümanlara nasip etsin. Sevgi ve Dua ile.

