İnanılmaz Bir Buluş Daha: İnsan Hücresinden Kalp 

Bilimin ve ilimin son derece hızla geliştiği günümüzde artık hayal etmek son bulacak. Bundan yıllar öncesinde film senaryolarında gördüğümüz bilim adına herşey gerçekleşti. İnsanlık çağ atladıkça ilime meydan okumakta. Pek çok makine, arabalar, uçaklar, ilaçlar, yatlar, katlar derken şimdi de insan Hücresinden bir kalp ürettiler. Muazzam birşey değil mi? Nasıl olur da bir kalp üretilir? İnsanın aklı almakta zorluk çekerken bilim insanları bunu çoktan başarmışlar. Bu denli bilim insanları var oldukça şaşmak şöyle dursun normal hayatın akışına uygun demeye başlayacağımız günler yakındır. Şimdi bu insan hücresinden üretilen kalbe bir bakalım.

İnsan Hücresinden Kalp Üretildi.

Teknoloji artık o kadar gelişti ki, Bilim insanları neredeyse her ay farklı bir buluşa imza atarak başarılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yapay organ ve hücre araştırmalarının daha da geliştirilmesi ile birlikte gerçek organlardan hiçbir farkı bulunmayan yapay organlar üretilmeye devam ediyor.

Bilirsiniz, hem ülkemizde hem de dünya genelinde organ ihtiyacı olan ve sırada bekleyen o kadar çok hasta var ki. Bu hastaların derdine çare olabilecek bu müthiş buluş Massachusetts General Hospital hastanesinde gerçekleştirildi.

-Gerçek Bir Kalpten Hiçbir Farkı Yok

Hücre araştırmaları konusunda gelişmiş bir alt yapıya sahip olan hastane, insan derisinde bulunan canlı hücreleri alarak fonksiyonel bir insan kalbi üretimi gerçekleştirdi. Vücutta bulunan kalpten hiçbir farkı bulunmayan ve aynı şekilde çalışabilen bu yapay kalp, son teknolojinin nimetlerinden faydalanarak üretildi.

Protein bağları kullanarak oluşturulan yapay kalpte yer alan hücrelerin büyüme şekilleri ve gelişimleri detaylı olarak incelendi. Artık yeni yapay kalbin üretimi ve daha kapsamlı analizleri gerçekleştiriliyor. Araştırmacıların yaptığı açıklamalar doğrultusunda yapay kalbi üretmenin en zor olduğu kısmı, “kalbin şeklini ve büyüme yönünü belirleyen dış kısmını tedarik edebilmekti” yorumunu yaptılar.

Kalbin üretiminde toplamda 78 adet gerçek kalp kullanılarak şeklinin verildiği ve iskelet yapının kurulduğu belirtiliyor. Bu yapı ile birlikte hem kalp doğru çalışıyor, hem de büyüme evresinde bir sorun çıkartmadan ilerleyebiliyor.

-Yapay Kalp Çalışabilecek Mi?

Şuan için üretimi gerçekleştirilen yapay kalbin bir kişiye takılarak çalıştırılabilmesi zor görünüyor. Çünkü kalbin çalışmasından ziyade vücudun zaman içerisinde bu organı kabul etmesi gerekiyor.

Eğer etmezse hastaya nakil sağlanamıyor ve iyileşme süreci başlatılamıyor. Ancak bu yönde gerçekleştirilen yapay kalp gelişimleri ilerleyen zamanlarda organ üretimlerine büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.