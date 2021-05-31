Masrafsız Yabancı Dil

En son ne zaman bu defa bir yabancı dil öğreneceğim dediniz? Aradığınız işi bulduğunuzu düşündüğünüz anda karşınıza çıkan İngilizce yeterlilik sınavında mı? Bir turist size adres sorduğunda 'no' diyerek hızlı adımlarla uzaklaştığınız da ya da araştırdığınız bir konuda sadece yabancı kaynaklarla karşılaştığınızda mı? Yaşanan bu ve benzeri olaylardan sonra kendi kendimize sürekli bu defa öğreniyorum öğrenmeliyim deriz. Ama bir türlü bu fırsatı yaratamayız.

Eğer hazırsanız ve kararlıysanız öğrenmek için önünüzde hiçbir engel yoktur. Üstelik pahalı kurslara para vermeden yıllarca uğraşmadan sadece konsantre olarak ve sıkı çalışarak bunu başarabiliriz. Nasıl olacağını merak ediyorsanız hadi başlayalım.

Bir dili öğrenmek için yaşamamız, hayatımızın tüm alanlarına dahil etmemiz gerekir. Üniversite dönemine gelmiş biri 8-12 yıl arasında dil eğitimi almış olur. Bu oldukça uzun bir süredir ancak büyük bir çoğunluk bir şey öğrenemediğini iddia eder. Peki neden? Çünkü dil gramer kitaplarıyla öğrenilmez.

Ana dilimizi nasıl öğrendiğimizi düşünelim. Yabancı dil öğrenmek de bu süreçten çok farklı değildir. Yeni doğan bir bebek ilk kelimesini söyleyene kadar sürekli o dile maruz kalır. Bu da uzun bir dinleme süreci gibi düşünülebilir. Söylediklerimizi anlar, tepki verir ancak konuşamaz bir süre. Sonra birkaç kelimeyle, devrik cümlelerle kendini ifade eder. Ancak anlaşılır. Siz de öğrenirken hatalar yapabilirsiniz ancak bu sizi yıldırmamalı, hata yapmaktan korkmamalısınız.

Yabancı dil öğrenebilmek için sürekli o dile maruz kalmanız gerekir. Eğer yurt dışına çıkma şansınız varsa mutlaka bunu değerlendirin ancak böyle bir fırsatınız yoksa sürekli dinlemelisiniz. Tıpkı çocukluk döneminde sürekli dinleyerek ana dilimizi öğrendiğimiz gibi, yabancı dil öğrenme sürecinde de sürekli dinlemeliyiz. İlk başlarda pek bir şey anlamayabilirsiniz. Bu durum sizi yıldırmasın, vazgeçmeyin. Bir süre sonra dinlediğiniz kelimeleri tekrar edip ezberlemeye başlayacaksınız.

İnternette sizi dinlemeye ve konuşmaya teşvik edecek sitelere ulaşabilirsiniz bunları değerlendirebilirsiniz. Youtube videolarından yararlanabilir, seviyenize uygun hikayeler dinleyebilirsiniz. O dili yaşayın bunun için o toplumun kültürünü de öğrenmeniz bu süreci kolaylaştıracaktır. Yabancı filmleri orijinal alt yazılarıyla izleyin. Son olarak şarkılar dinlemeyi ihmal etmeyin.

Kursa gitmeden yabancı dil öğrenmek için; dili hayatınızla bütünleştirin, konuşmaya çalışın, yazma alıştırmaları yapın, her gün çalışın ve okuyun. Çünkü hangi kursa giderseniz gidin pratik yapmadığınız sürece Yabancı dil öğrenmeniz mümkün değildir. Anlamsal olarak Yabancı dil öğrenmek içinse günlük hayatta en sık kullanılan kelime ve cümle öbekleri üzerinden hazırlanmış bir program hem sizi motive edecek hem de öğrenme sürecinizi eğlenceli hale getirecektir. Sıfır maliyet, kendi belirleyebileceğiniz kurs zamanı ve evinizin konforunda İngilizceyi hayatınızın bir parçasına dönüştürmek hem keyifli ve hem de çok daha kolay olacaktır.