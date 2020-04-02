İndirimli öğrenci kartına ÖHO ve ÖTA’lar da dahil oldu

Özel Toplu Taşıma Araçları Kooperatifleri (AHOK) VE Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen uygulama ile Başkentli öğrenciler için 1 Nisan tarihinden itibaren başladı.
Başkent’te toplu ulaşım araçlarında; kredi kartı, N-Kolay (MCHIP) bankamatik kartı, Mobil (NFC) ve manyetik tek binişlik ANKARAKART uygulamasının sisteme dahil edilmesinin ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren ÖHO ve ÖTA’lar da ANKARAKART sistemine dahil oldu.
Öğrencilerden gelen talep üzerine UKOME kararıyla hayata geçirilen uygulamanın başladığına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, “Hazır okullar tatilken, siz evde ailenizle bolca vakit geçirin, #EvdeKal’ın. Sizin taleplerinizin hayata geçirildiği nice günleri birlikte yaşayacağız” denildi.
EGO’DAN SERVİS SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME
Mart ayında salgın hastalık riski nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanım oranında yüzde 90 oranında azalma olması üzerine EGO Genel Müdürlüğü servis saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.
ANKARAY ve Metro’da 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere servis programı yeniden düzenlenirken, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarından biri olma özelliğini taşıyan Ankara Metrosu, (Kızılay-Sincan Törekent OSB ile Kızılay- Çayyolu) hatlarında sabah 06.00 ile 07.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. Akşam mesai çıkışlarının yoğun yaşandığı 16.00 ile 20.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı ise 8 dakika olarak korundu.
Cumartesi günü 06.00 ile 07.30 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakikadan 15 dakikaya, 20.00 ile 00.00 saatleri arasında uygulanan mevcut servis aralığı da 15 dakikadan 20 dakikaya yükseltildi. Pazar günü ise 06.00 ile 12.00 saatleri arasında mevcut servis aralığı 12 dakika yerine 20 dakika olurken, 20.00 ile 00.00 saatleri arası da 15 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı.
Keçiören-AKM Metro İşletmesinde;
-Hafta içi 06.00-07.00 saatlerinde servis aralığı:13 dakika,
-Hafta içi 20.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika
-Hafta sonları 06.00 ile 07.00 saatleri ile 23.00-00.15 saatlerinde servis aralığı: 20 dakika olarak belirlendi.
Dikimevi ve AŞTİ’den son seferler Kızılay’da saat 00.00 olacak şekilde düzenlenen ANKARAY İşletmesi tren sefer aralığı ise şu şekilde yeniden düzenlendi:
-Hafta içi: 06.00-07.00 arası: 20 dakika,
-Hafta içi: 16.00-20.30 arası: 15 dakika,
-Hafta sonu tüm gün: 20 dakika
EGO OTOBÜSLERİ VE GECE YOLCU SERVİS HATLARINDA DA DEĞİŞİKLİK
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 1 Nisan itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile birlikte ortak güzergahta çalışmakta olan EGO otobüslerinin servis hizmetlerinde değişikliğe gidildi.
Vatandaşların EGO Genel Müdürlüğü’nün www.ego.gov.tr internet adresinden de ayrıntılı bilgi alabileceği yeni düzenlemeye göre servisleri kaldırılan EGO otobüs hatları şöyle:
145- Atatürk Sitesi- Ulus
154- Sokullu- Ulus
155- Atatürk Sitesi- Sokullu Caddesi- Ulus
185- Oran Sitesi- Ulus
203- İncirli- Ulus- Bakanlık
252- Atapark- Kuşcağız- Ulus- Bakanlık
263- Etlik Aşağı Eğlence- Bakanlık
317- Bağcılar-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- İç Aydınlık
413- Altınpark- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Çankaya
427- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı
440- Pursaklar- Merkez Mah.- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
511- Sincan- Ümitköy Metro İstasyonu
521- Fatih (GOP)- Ümitköy Metro İstasyonu
530-2- Etimesgut- Hikmet Özer Caddesi- Ümitköy Metro İstasyonu
532- Elvankent-Ümitköy Metro İstasyonu
541- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu
541-1- Fatih(GOP)- Eryaman- Ümitköy Metro İstasyonu
SAAT 00.00-05.00 ÇALIŞAN GECE YOLCU SERVİSİ HATLARI
EGO otobüslerinin aşağıda bulunan bazı gece yolcu servis hatlarında hizmete geçici süreliğine ara verildi.
107-6- Gölbaşı-TOKİ-AŞTİ- Akköprü-Ulus
151-6 – Gölbaşı- Karagedik Mah.(Dikilitaş-Tepeyurt)
155-6- Atatürk Sitesi- Sokullu Cad.-Ulus
183-6- İlker- Sinan Caddesi- Ulus
185-6- Oran Sitesi- Ulus
201-6- Batıkent- Demetevler- Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
253-6- Kuşcağız- İncirli- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlıklar
261-6- Kasalar- Bakanlık
266-6- Bağlum- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık
279-6- Yükseltepe- Ayvalı- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık
284-6- Esertepe- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bakanlık
288-6- Refik Saydam Caddesi- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
304-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Kırkkonaklar
318-6- Ulus- Sıhhiye- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Bağcılar
321-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Karapürcek- Beşikkaya-Baş
334-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Mamak- Boğaziçi- Akşemsettin
341-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Ege Mahallesi- Misket Mahallesi
347-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Bahçeler Üstü TOKİ-Altıağaç
355-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Zerdalitepe- Yeşilbayır-Mamak
380-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Akdere- Peyami Safa- Mutlu
392-6- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Sıhhiye- Ulus- Doğantepe 2. Cad. 4. Cad- 8. Cad
403-6- Gülpınar- Güneşevler- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Atakule- Birlik Mahallesi
415-6- Aktepe- Yeşiltepe- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
427-6- Subayevleri- Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- A. Ayrancı
439-6- Pursaklar- Ayyıldız Mahallesi- Ulus- Bakanlık
454-6- Örnek- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Öveçler- Lizbon Caddesi
481-6- Uyanış- Aslaft-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Balgat- Ceyhun A. K. Cad.
482-6- Uyanış- Hacıkadın- Ulus-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
486-6- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Dumlupınar- Saray- Ulus- Sıhhiye
504-6- Yenikent- Ortapınar TOKİ- İlksan TOKİ- Sıhhiye
516-6- Sincan- Sıhhiye
523-6- Sincan- Polatlı 2. Cad.- Sıhhiye
525-6- Fatih- Pilevne Mahallesi- Sıhhiye
540-6- Eryaman- Sıhhiye
565-6- Sincan- Ahi Mesud Bulvarı- Hikmet Özer Caddesi- Sıhhiye
602-6- Sıhhiye-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı- Beytepe- Çayyolu- Yaşamkent
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