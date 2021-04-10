İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar

Pandemi sırasında anlamlı ve etkili öğrenme uygulanmalıdır. Bunu yapmak için, şunu hesaba katmak gerekir: öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin sahip olduğu dijital yetkinlikler ve fırsatlar eşit olmalıdır. Refah devleti ilkesi nedeniyle hükümetler, öğrencilere eşit fırsatlar sağlayabilecek uygulamalara odaklanarak ve öğretmenlerin dijital yetkinliklerini artırabilecek eğitimlere yer vermek isterler. Ayrıca öğrenciler ve veliler planlanan bu sürecin bir parçasıdırlar.

Uzaktan eğitim odaklı kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bundan sonra bile sürdürülebilir olabilecek eğitim programlarının geliştirilmesine kısa vadeli hedefler yerine süreç ve uzaktan eğitim çemberini genişletmek ve nihayet eğitim sürecini bu uzun vadeli hedefler doğrultusunda sürdürmek globalleşen dünyada artık zorunlu bir görev haline geldi. Kısa vadeli bir kriz olarak değerlendirilmemeli ve geçici faaliyetler olarak planlanmamalıdır.

Covid-19'u eğitim sistemini yeniden tasarlamak için bir fırsat olarak algılamak teknoloji serüvenimizdeki hızımızı arttıracaktır. Lakin bu yolculukta her şey istediğimiz gibi olmayacak.

Elbette çamurlu yollarla, zamansız yağmurlarla karşılaşacağız.

Henüz alışık olmadığımız uzaktan eğitim sisteminde değerlendirme ve değerlendirme süreçleri bizim için dik bir yokuştan farkı yoktur. Bu bağlamda sonuç odaklı inceleme sistemleri, öğrencilerin akademik ilerlemesini sağlayan süreç odaklı değerlendirme kriterleri ile değiştirilmesi hala ehemmiyetini korumaktadır. İmkanları kısıtlayan bu dönem problemleri ortaya çıkardığı gibi çözümleri de geciktiriyor. Kendi çemberinde bizi tutsak etmeye devam ediyor.

Alman atasözünde bahsedildiği üzere “eğitim özgürlüğe götürür”. Umarım bu pandemi hapsinden eğitimle özgürlüğe kavuşacağız.

