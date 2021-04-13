Mesele Sarıklı Amiral ve Ayasofya İmamı Meselesi Değil

Günlerdir konuşulan bir mesele. Asker nasıl sarık takar? Bir de Amiral? Laiklik elden gidiyor ya! diyerek ortalığı velveleye verdiler. İçki kokan ağızlardan sarhoş küfürler duymaya biz çoktan alıştık da alnı secdeye değenlerin de sünneti seniyye’ye hor bakışına hâlâ alışamadık!

Sünneti seniyye sadece esnaf, köylü için faziletli de bizim mi haberimiz yok?

Bir asker nasıl sarık takarmış? O yüce sahabi kadrosunun cihat meydanlarında başındaki neydi?

Fahr-i Kainat Efendimiz’in (s.a.v) namazlarda omzundan sarkan ne idi?

Bir Amiral nasıl sarık takarmış yahu?

O kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın kabrinin taşındaki sarıktan bari utanın!

Utanın! İstanbul’un Fatih’inden utanın! Koca Yavuz’dan utanın! Yurdun dört yanında sarığını kefeni yapmış şehit dedelerimizden utanın!

Ey peygamber ocağında peygamber sünnetine hor gözle bakanlar, Resulü Zişan’dan (s.a.v) utanın!

Kemalistler istedi diye sünnete hor gözle bakacaksak gözümüz çıksın!

Bugün o amiral sarıktan dolayı ihraç edilirse, ahirette, o sarığı çirkin bulanlar, sarığından dolayı ihraç edilmesine vesile olanlar ve ihraç edenler büyük yük altına girecektir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin ‘’Fıkhı Ekber’’ kitabında şu sözler aynen geçmektedir; ‘’Peygamberlerin sünnetini çirkin görmekse ihtilafsız küfürdür.’’

Mesele sadece bir ‘Sarık’ meselesi değil. Sarıkta kıyılmak istenen Sünnet! Sünnette kıyılmak istenen Kur’an! Kur’an’da kıyılmak istenen İslâm!

Ayasofya İmamının istifası da bizleri derinden üzmüştür. İslâm’ın yükümlülüklerini yiğitçe haykıranlar fitneci suçlamasıyla karşı karşıya kalmakta hem de bu suçlama çok dindar geçinen Müslüman kardeşlerimizin dilinden gelmekte!

İmam, namaz kılma memuru mudur? Faiz’e, zinaya, eşcinselliğe savaş açan imam, imamlıktan el çektirilmeye zorlanıyorsa burada kıstırılmak istenen imam değil İslâm’dır.

Kemalizmin dayatmaları, maalesef görünen odur ki sistemi değiştirmeye niyetlenip sistemin bir parçası hâline gelmiş Müslümanların da görüşü olmuştur.

Görevden alınan, ne sarıklı amiral, ne de namaz kılma memuru olmayı reddedip İslâm’ı haykıran imam olmalıdır. Görevden alınması gereken, beyin beyin Müslüman Türk’ün zihnini kirletmeyi görev bellemiş Kemalizmden başkası değildir.

Selametle! Dua bekleriz.