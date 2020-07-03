İnsanlığın İmtihanı; Vesvese

Vesvese aslı ve temeli gerçek olmayan, gerçekle hiçbir alakası bulunmayan evham, kuşku, kuruntu tereddüt ihtimallerdir. Zihinde irade dışı belirmekte kişiyi kötü yâda faydasız bir düşünce veya davranışa sevk etmektedir. Vesvese genel olarak insanı din dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamda vesvesenin kaynağı şeytandır. Şeytan insanların zaaflarını kullanarak onlara hüzün ve korku ve sıkıntı vermeye, aralarını açmaya dini meseleler hakkında kuşkuya düşürmeye çalışır.

İnanan insanların Allah’ı inkar etmeleri kulluklarını yerine getirmemelerini ve kendisi gibi Allah’a isyankar olmalarını ister. Nitekim Kuranı Kerimde, “İblisin Ey Rabbim mademki sen beni rahmetinden uzaklaştırdın ben de yeryüzündeki kötülükleri kullarına güzel gösterip hepsini azdıracağım” dediği bildirilmiştir.

Şeytana uymak Allah’ın yasakladığı şeyleri cazip göstermesi yapılmaması gereken şeyleri yapmaya teşvik etmesi bir nevi insanları kandırmasıdır. Peygamber Efendimiz vesveselerden korunmamız için kuvvetli iman iradesi olmasını emretmiş ibadetlerimizde devamlı ve huşu içerisinde olmamızı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “İnsanoğluna şeytan da melek de yaklaşır, şeytanın yaklaşması onu kötülüğe götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında bunu hayra yöneltmeyi bulursa bunun Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’ı hamd etsin. Kim de içinde değerini şeytanın vesvesesini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın” buyurmuş ardından, “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf var eder, Allah her şeyi ihtiva eden ve her şeyi bilendir” ayetini okumuştur.

Bizler vesvese ve şeytanın oyunlarına gelmemek için Kuranı Kerime ve Peygamber Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılıp bu gibi kötülüklerden korunmalıyız. Allah’ı çokça anıp şeytanın vesvese verdiği vakit Allah’a sığınmalıyız. Kalbimizde, aklımızda bu tarz kötülükler geldiği zaman Allah’a hamd ve sena etmeliyiz. Bizler korunmak için Felak ve Nas surelerini sıklıkça okumalıyız, deki Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Selam ve Dua ile.