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İran ile Ukrayna arasında düşürülen yolcu uçağının tazminatı konusunda anlaşmazlık

İran ocak ayında Tahran üzerinde yanlışlıkla füzeyle düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının Avrupalı şirketler tarafından sigortalandığını bu nedenle tazminat ödemeyeceğini açıklarken Ukrayna tazminatı ödemekle yükümlü tarafın İran olduğunu duyurdu.
İran ile Ukrayna arasında düşürülen yolcu uçağının tazminatı konusunda anlaşmazlık

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Merkezi Sigorta Kurumu Başkanı Gulam Rıza Süleymani, Ukrayna ile tazminatın ödenmesine ilişkin görüşmelere dair açıklama yaptı. 

Ukrayna uçağının Avrupalı şirketler tarafından sigortalandığını ifade eden Süleymani, "İranlı şirketlerin bu konuyla ilgisi yok. Bu konuda tazminat, uçağı sigortalayan şirketler tarafından ödenmelidir." dedi.

Ukrayna'dan İran'ın tazminat açıklamasına cevap
İran'ın açıklamasına cevap, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeniy Enin'den geldi.

Enin, konuyla ilgili Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İran’ın uçağın düşürülmesi sorumluluğundan kaçınma olasılığını düşünmek zor. Bunu tüm ilgili ülkeler anlıyor." ifadelerini kullandı.

İran heyetinin, düşürülen yolcu uçağının tazminatıyla ilgili müzakereler için geçen ay Ukrayna'ya geldiğini hatırlatan Enin, İran tarafının müzakereler esnasında tazminatı ödemeye hazır olduğunu teyit ettiğine dikkati çekti.

"Bu konuyu bir sonraki müzakere gündemine dahil etmeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullanan Enin, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın Avrupalı bir sigorta şirketi tarafından sigortalandığını doğruladı.

Enin, açıklamasında "İran, Ukrayna Uluslararası Hava Yollarına direkt olmasa da ilgili sigorta şirketlerinin kayıplarını rücu yoluyla tazmin etmek zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı
Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İki ülke yetkilileri arasındaki tazminat görüşmeleri geçen ay Kiev'de yapılmış ve İran'ın tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklanmıştı. 

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