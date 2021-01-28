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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 57 bin 736'ya yükseldi.
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 528 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 546'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 57 bin 736'ya, vaka sayısının da 1 milyon 398 bin 841'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 18'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 189 bin 975'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 125 bin 76 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığına işaret eden Lari, 18 şehrin "turuncu", 154 şehrin "sarı" ve 276 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini yineledi.

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