İran'daki deprem Van'ı da salladı

İran-Türkiye sınırında yerel saatle 09.22'de bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta.
Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi..
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Van'ın Saray ilçesi depremin merkez üssüne 27 kilometre mesafede bulunuyor. Özalp ilçesinin uzaklığı ise 71 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise, Türkiye saatine göre 08.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9.
BAZI BİNALAR YIKILDI
Anadolu Ajansı, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evlerin fotoğraflarını servis etti.
Demirören Haber Ajansı, depremin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildiğini bildirdi
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