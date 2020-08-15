İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçradı

MERSİN'in Anamur ilçesinde özel bir şantiyeye ait iş makinesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Kızılçam ormanı ve makilik alandaki yangın, helikopterlerle müdahale edilerek, büyümeden kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde Ören Mahallesi Nasrettin Mezarlığı yakınlarında, özel bir şantiyeye ait iş makinesi çalışırken yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı, makilik alan ve kızılçam ormanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, Anamur Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, 2 helikopterle müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Yangında 20 dönüme yakın kızılçam ormanı ve makilik alan zarar gördü. Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.