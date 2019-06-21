İslam'da kadın hakları

İnsanlar mümin olmanın sırrını ancak Allah’a kulluk yaparak anlayabilirler. Allah-u Zülcelal bizleri kendisine halife olmak için yeryüzüne indirmiştir. Fakat günümüzde insanlar bu kutlu görevini unutmuş, cahiliye toplumunun yaşayışına yönelmiştir.

Kadınlar artık şiddete maruz bırakılıyor. Toplumumuz kadın olsun, erkek olsun saygı ve sevgiyi her iki taraflı hak ediyoruz. Cenabı Allah bizi bir erkek ve kadın yaratmasındaki maksadı düşündüğümüz zaman ortaya koyabiliyoruz.

Bir birimize vesile, bazı hak ve sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getirme görevini kadın ve erkek fark etmeden sorumluluk vermiştir. Kuran-ı Kerimde, “Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık, birbirinizi tanımanız için sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız günahlardan en çok korkanınızdır.”

Bizlerin toplumun sadece birbirimize vesile olmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Kimsenin kimseden üstün olmadığını üstünlüğün sadece takvada olduğunu bilmeliyiz. Bizler kadın, insan, yaşlı, küçük, büyük, ihtiyaç sahibi ayırt etmeden Allah’ın emrettiği gibi yaşamalıyız. Peygamber Efendimiz (S.A.V) sizin hayırlınız kadınlara hayırlı olanıdır, buyurmuştur.

Peygamberimiz eşlerini çok sever ve onlarla ilgilenirdi. Hz. Hatice annemizi de çok severdi. Hz. Hatice çok iyi bir iş kadınıydı, zengindi, asaletliydi, çalışkandı. Çok dürüst ticaret yapardı. Sürü ile kervanları vardı. Bugüne örnek gösterilirse Hz. Hatice bizim en güzel örneğimizi olmalıdır. Hz Peygamber Efendimizi ile evliyken hiçbir zaman halleri ve hareketleri Peygamberimizin üstüne geçmemiş hep saygılı ve mütevazı olmuştur.

Allah herkese onların saygısı, sevgisi gibi nasip etsin. Tevbe Suresinde Mümin erkekler ve Mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Marufu emreder, münker den alıkoyar, namazı kılarlar, zekâtı verirler Allah’a Peygambere itaat ederler buyrulmuştur.

Kadınlar insanlığın ümmi elçileridir. Gönülleri okşayan Allah’ın yolunda olan kadınlar her daim mutlu ve huzurlu olacak bizler kadın ve erkek olarak saygıyı ve sevgiyi elden bırakmayalım, gönüllerimizi Allah yolunda saygı ve sevgi ile açalım. Allah’ın hayırla selam verdiği kullardan olalım.

