Mursi'yi şehadet makamına uğurlarken

Dile kolay, ecdadımızın bin yıldan fazla, başka bir deyişle anavatan kabul ettiğimiz Anadolu’dan bile daha uzun süre hâkimiyetinde bulundurduğu Mısır coğrafyasının son kahramanıdır Mursi. Demokrasi kahramanı bu mümtaz insanı, firavun soyunun son kırıntısı olan diktatör Sisi’nin ellerinde şehadete uğurladık. Başımız sağ olsun.

Acımız gerçekten derin. Biz, daima ümidimizi koruduk. Adaletin tecelli edeceğini, Mursi’ye yapılan zulmün sona ereceğini, darbeci Sisi’nin hak ettiği tokadı Mısır halkından yiyeceğini düşündük. Maalesef iyi dileklerimiz gerçekleşmedi. Casusluk gibi gülünç bir suçla itham edilen Mursi, firavunun yargı sisteminin kendisine vereceği idam cezasını beklemeden Hakk’a yürüdü. Evet, hepimiz için kötü bir sürpriz oldu ama zaten Mısır’daki yargı komedisinin adaletle sonuçlanacağına dair de pek beklentimiz yoktu.

Güya kalp krizi geçirmiş. Yalanınız batsın. Muhammed Mursi, açık ve net söylüyorum ki Sisi’nin organize suç çetesi tarafından şehit edilmiştir. Kalp krizi geçirmek dediğiniz mesele bir draje hapa, bir basit iğneye bakar.

Firavun hileleri türlü türlüdür ve biz de meseleye âşinayız aslında. FETÖ’nün ideal çalışma sistemidir firavunculuk. Pennsilvanya’daki firavun, eğer 15 Temmuz’da başarılı olunsaydı ülkemize gelip Sisi gibi terörü estirecekti. Ama 15 Temmuz’da başarılı olunmamasına rağmen tutukevinde kalp krizi geçirtilerek şehit edilen Kaşif Kozinoğlu’muz var. Trafik kazası süsüyle şehit edilen Denizli Başsavcımız Mustafa Varol var. Helikopter kazası süsü verilen Muhsin Yazıcıoğlu var. Yine trafik kazası süsü verilen Vali Recep Yazıcıoğlu var… Firavunluk bitti, firavunların kökü kesildi mi sanıyorsunuz? Sakın…

Mursi, hiç kuşkusuz mertebece yükseklerde bir şehit olarak tarihe ve daha da önemlisi amel defterine geçmiştir. Çünkü onun çilesi, Firavun zulmüyle boğuşan Hazreti Yusuf gibi, Hasreti Musa gibi ulu peygamberlerin çilesidir.

Bir de Mursi’nin şehadetini kahkahalarla karşılayan ve imalı mesajlar veren içimizdeki firavuncuklar var. Her can ölümü tadacaktır, amenna… Her ölüm Allah’a yaklaşmaktır, ona da amenna… Ama bu dünyadan göçüp giden birinin ardından sevinmek, kahkahalar atmak, dalga geçmek, ne fena bir vicdansızlıktır. Şaka değil, gerçekten böyle insanlarla karşılaştık. Akılları ve vicdanları kör olmuş, kalpleri mühürlenmiş zavallılar gördük. Sadece nefretleriyle hareket eden bu müptezeller, halkın iradesiyle seçilmiş, hatta Mısır tarihinde ilk defa seçimle başa gelmiş birinden niçin böyle sinsice nefret ediyorlar? Çünkü o, Cumhurbaşkanımızın ve tüm Müslümanların kardeşi olan birisi… O, Türkiye’yi ve Türk milletini seven birisi… Hâl böyle olunca Müslümanlığı Arapçılık sayan dinsiz ve densiz kefereler tarafından aşağılanıyor, horlanıyor, kerih görülüyor. Vah o hain keferelere… Ne büyük bir acı son bekliyor onları cehennemin derinliklerinde, keşke bilselerdi…

Bir şehidin arkasından söylenecek çok da söz yoktur. Zira o şu anda kendisine bahşedilen ilahi lütufların tadını çıkarmaktadır. En güzeli belki hayır dua ve niyazlarla kendisi yâd etmektir. Ola ki bize de o dualardan bir nebze bereket damlar.

Ruhun şad olsun güzel insan Muhammed Mursi. Seni özleyeceğiz ama daha önemlisi taşıdığın kutsal bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz.