İspanya’da koronavirüs bilançosu: 24 saatte 812 kişi öldü

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340’a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya’da son 24 saatte 812 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısının 7 bin 340’a yükseldiğini açıkladı.

ENFEKTE KİŞİ SAYISI ÇİN’İ AŞTI

İspanya’da virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin’i geçerek 85 bin 195’e ulaştı. Çin’de 82 bin 152 kişinin koroanvirüse yakalandığı belirtiliyor. İspanya’da 17 bin kişinin tedavisinin tamamlandığı, 47 bin kişinin ise tedavisinin hastanelerde devam ettiği ifade edildi.

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